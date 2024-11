Latvijas Bankas prezidents Kazāks norāda uz nepieciešamību ātri rīkoties, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi

Kazāks norāda, ka "Fitch" reitingu aģentūra nupat ir pazeminājusi Latvijas kredītreitinga nākotnes redzējumu no pozitīva uz stabilu, to pamatojot ar vājāku fiskālu pozīciju, kamēr pats kredītreitings ir saglabāts "A-" līmenī. Taču, pēc viņa teiktā, lieki satraukties iemesla nav, bet pārdomāti un ātri rīkoties gan ir nepieciešams. "Proti, negaisa laikā stāvēt kājās un laivu lieki šūpot nevajag - to var piesmelt vai pat apgāzt un tad šībrīža problēmas šķitīs mazas un nenozīmīgas. Vajag saglabāt vēsu prātu - mierīgi apsēsties, atrast krastu, pārliecināti un mērķtiecīgi uz to airēt."