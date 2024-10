"5G Techritory" direktors Nils Kalniņš par 5G sakaru tehnoloģiju spožumu un postu

Pieņemsim, ka viena sabraukta dvēsele mūsu ekonomikai izmaksā vienu miljonu eiro, rēķinot gan viņa izglītībā ieguldīto, gan to, ko šis cilvēks var radīt un dot iekšzemes kopproduktam. Līdz ar to, uzlabojot satiksmes risinājumus un līdz ar to samazinot bojā gājušo skaitu, mēs jau uzreiz varam teikt, ka notiek milzīga ekonomija. Tieši tik triviāli tas ir jāuztver. Ja mēs izmantojam tehnoloģijas, lai pasargātu mūsu iedzīvotājus, tam ir konkrēts sociālekonomiskais pamatojums šeit un tagad. Te ir jābūt izpratnei, pirmkārt, par tehnoloģiju lietojumu un, otrkārt, par iegūstamo labumu no šīm tehnoloģijām.