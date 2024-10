Diskusija par gaidāmām izmaiņām Latvijas interneta sakaru tirgū

Ģ.O.: Mūsu mērķis ne pie viena scenārija nav iegūt konkrēto uzņēmumu daļas, vai tas būtu "Tet" vai LMT. Tā nav jautājuma esence, tā ir par lielo konstrukciju. Šobrīd, strādājot pie diviem lielajiem scenārijiem, kas mums ir uzdoti no Ministru kabineta puses no 16.jūlija, mēs raugāmies uz lielo ainu, saprotam potenciālās izmaksas un modeļus. Konkurences aspekts pirmajā posmā nav diskusiju temats, jo sākotnēji ir jāsaprot modelis, un tad šo modeli var projicēt no konkurences aspekta, apskatīt no dažādu spēlētāju puses, no regulatora puses, no valsts puses plašāk, no elektronisko sakaru komersanta puses, turklāt ne tikai lielo, bet arī mazo, reģionālo un vidējo, kuriem pašreizējais modelis īsti nestrādā, jo, lai piedalītos pašvaldību konkursos, reģionālais elektronisko sakaru komersants ir pilnībā atkarīgs no viena spēlētāja, kas ir "Tet". No vairāk vai mazāk gataviem moduļiem mēs varam projicēt konkurences aspektu, bet šobrīd varam diskutēt par to, kas būtu jāņem vērā un kas būtu sapratīgais, biznesu un ekonomisko attīstību veicinošais risinājums, tostarp no drošības aspekta, lai iedzīvotājiem būtu pieejami droši sakari. Mūsuprāt, LVRTC to vislabāk var izdarīt, ja pasīvā infrastruktūra, tātad pamata optiskā tīkla sadaļa, ir koplietota, atvērta uz vienādiem nosacījumiem jebkuram elektronisko sakaru komersantam, vai tas būtu mobilais operators vai reģionālais elektronisko sakaru komersants.