Gados jaunāki cilvēki sagaida lielākas pensijas vecumdienās, bet vai tā tas būs realitātē?

Teju puse jeb 49% Latvijas iedzīvotāju finansiāli drošām vecumdienām mēnesī vēlētos saņemt 1200-2000 eiro lielu pensiju. Luminor novērojumi liecina, ka lielākā daļa no tiem ir iedzīvotāji vecuma grupās no 18 līdz 39 gadiem (54% katrā vecuma grupā), kā arī aktīvā darbspējīgo grupa – no 40 līdz 49 gadiem (51%). Savukārt gados vecāki cilvēki (50-74) biežāk varētu iztikt ar mazāku pensijas apjomu, proti, no 600 līdz 1200 eiro ik mēnesi.