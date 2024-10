Sasniegts kiberuzbrukumu rekords – “Tele2” novērsis vairāk nekā 13 miljonus apdraudējumu

“Riski saskarties ar krāpniekiem digitālajā vidē ir faktiski ikvienam, jo krāpnieku izmantotās tehnoloģijas kļūst arvien smalkākas un mērķētas uz dažādām auditorijām. Lai izvairītos no krāpniekiem digitālajā vidē, primāri ir svarīgi atcerēties veco labo teicienu – septiņreiz nomēri, pirms nogriez. Proti, nesteidzies un nepieņem ātrus lēmumus, jo tas ir tieši tas, ko krāpnieki vēlas panākt. Tāpat noteikti vērts ir padomāt par dažādu drošības risinājumu lejupielādēšanu savās ierīces, jo, piemēram, mūsu risinājums “Interneta Drošība” ik mēnesi novērš miljoniem krāpniecības mēģinājumu, pasargājot tūkstošiem “Tele2” klientu. Arī savai dzīvesvietai jūs pieslēdzat signalizāciju, lai pasargātu no zagļiem, tāpat to noteikti vajag izdarīt savām viedierīcēm, pieslēdzot drošības risinājumus,” stāsta “Tele2” drošības nodaļas vadītājs Mārtiņš Melnis.