Cik lieli ir tavi ietaupījumi? Eksperte skaidro, cik lielus uzkrājumus būtu vēlams izveidot

Kad ir izveidots drošības spilvens, iespējams sākt veidot uzkrājumu konkrētiem, bet pamatīgākiem īstermiņa mērķiem, kurus plānots īstenot 1 līdz 5 gadu laikā, piemēram, automašīnas iegādei, dārgākam ceļojumam, mājokļa remontam. Īstermiņa uzkrājuma apjoms atkarīgs no izvēlētā mērķa un ar to saistītajām izmaksām, un līdzīgi kā drošības spilvena izveidei uzkrājuma veidošanai piemērots būs atsevišķs bankas konts vai krājkonts. Aptaujā noskaidrots, ka 40% Latvijas iedzīvotāju priekšroku dod skaidras naudas uzkrājumiem, taču, finansiāli plānojot savus īstermiņa mērķus, bankas eksperte tomēr iesaka izvairīties no naudas “krāšanas zeķē”. Uzkrājot skaidras naudas līdzekļus, pastāv risks, ka ar laiku to vērtība inflācijas dēļ samazināsies, tāpēc ieteicams izvēlēties alternatīvus uzkrājuma veidus. Lai uzkrātu īstermiņa mērķiem, viens no vienkāršākajiem un drošākajiem variantiem ir termiņnoguldījumi – jau sākotnēji tam iespējams izvēlēties skaidru, precīzu termiņu, pēc kura ieguldītie, kā arī nopelnītie līdzekļi būs pieejami.