Auto ziņas: GWM prezentē lieljaudas krosoveru, kas ar elektrību var nobraukt 146 km

Ringo Rahumēls: "Vairākos parametros WEY ir numur 1 visā tirgū. Piemēram, tam ir lielākā elektriskā sniedzamība no visiem lādējamiem hibrīdiem. Tie ir 146 kilometri, ko nodrošina gandrīz 40 kW gaitas baterija. WEY ir lielākā baterija no lādējamiem hibrīdiem. Tik iespaidīgu izmēru baterijai nepieciešama arī atbilstoša uzlādes jauda. Parasti lādējamo hibrīdu uzlādes jauda ir mazāka par 10 kW. WEY spēj uzņemt 50. Bez tam WAY ir lielākā jauda šajā klasē. Divu elektromotoru un iekšdedzes dzinēja kombinētā jauda ir 350 kW. Tātad nedaudz zem 500 ZS. Līdz ar to WEY05 paātrinājums ir 5 sekundes līdz 100 km/h, bet maksimālais ātrums sasniedz 235 km/h.