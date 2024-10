Auto ziņas: "Škoda Kodiaq" lādējamais hibrīds "SportLine" no Rīgas līdz Koknesei var aizbraukt ar 300 gramiem benzīna

Patiesībā Kodiaq iV ir tikai divas iespējamās komplektācijas. Runājot par uzlādi, tā ir gana ātra no maiņstrāvas tīkla, līdz 11 kW, bet no ātrās uzlādes stacijas Kodiaq iV spēj paņemt līdz 50 kW līdzstrāvas. Jāatzīst, ka Kodiaq iV ir lielākais un smagākais Volkswagen grupas PHEV, tomēr arī tas spēj ar pilnu bateriju elektriski veikt vismaz 100 km. Degvielas patēriņš ir…. 0,3 l/100 km. Tātad no Rīgas līdz Koknesei Kodiaq var aizbraukt ar 300 gramiem benzīna! Piedevām tas notiks visai gaumīgā un klusā interjerā. Ar Alcantaru apšūta viduskonsole un divslāņu sānstikli vairāk izskatās pēc premium automašīnas.