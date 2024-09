CSDD nākamgad pārbaudīs “kvēpu filtru” - kā to uzturēt kārtībā un izvairīties no sodiem

Jau pavisam drīz, no 2025. gada, Latvija būs to Eiropas valstu skaitā, kur tehniskās apskates laikā ar dīzeļdegvielas dzinējiem aprīkotām automašīnām tiks noteiktas un mērītas arī partikulārās daļiņas jeb tiks pārbaudīts, vai automašīnai ir uzstādīts, nav izņemts un darbojas cieto daļiņu filtrs (DPF) jeb tā dēvētais “kvēpu filtrs”. Zem Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) lupas ar speciālu iekārtu palīdzību tiks liktas visas ar dīzeļdegvielas dzinējiem aprīkotās automašīnas, kas vecākas par 2013. gadu. Kārtība, kad automašīnās tiek pārbaudīta “kvēpu filtra” klātesamība un darbība, ir noteikta jau vairākās Eiropas valstīs, tostarp Nīderlandē, Beļģijā, Vācijā un Šveicē. Līdz šim CSDD Latvijā mērīja izmešu gaismas caurlaidību, taču no nākamā gada ar daudz smalkāku un precīzāku metodi tiks noteikts partikulāro jeb cieto daļiņu daudzums.