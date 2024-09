Ministru biroju vadītāju atalgojums Latvijā: no 3478 līdz 5620 eiro

Analizējot piemaksu īpatsvaru pret mēnešalgu, līdere ir FM - vienā no mēnešiem piemaksas bijušas 44% no algas, citā - 39%. Satiksmes ministrijā vairākumā mēnešu bijusi nemainīga piemaksa 30% apjomā no mēnešalgas.