Huawei iedvesmo ar inovatīviem produktiem, kas apvieno modi un inovācijas

HUAWEI WATCH Ultimate, atjauninātā versija no pagājušā gada, piedāvā uzlabotas golfa laukuma funkcijas un jaunu ekspedīcijas režīmu. Jaunais zaļais modelis apvieno jaunākās tehnoloģijas ar izsmalcinātu meistarību, izceļot "Adventure Forward" garu. Tas ir aprīkots ar ekskluzīvu divkrāsu nano-keramikas apmali un piedāvā uzlabotu golfa laukuma analīzi, tai skaitā AI Caddie un spēles attāluma analīzi. Jaunā Expedition Route Import funkcija ļauj ērti importēt maršrutus, izmantojot HUAWEI Health lietotni. Huawei arī turpina veicināt veselīgu dzīvesveidu ar globālo kampaņu “Light Up Your Rings”, kā arī nodrošina pilnīgu saderību ar Android un iOS viedtālruņiem.