Finanšu eksperti ieskicē skarbo nākotni: ja nerīkosimies, ap 2050. gadu pensijā saņemsim tikai 25% no savas darba algas

Savukārt Kārlis Purgailis, IPAS CBL Asset Management valdes priekšsēdētājs akcentēja nepieciešamību mērķtiecīgi attīstīt Latvijas kapitāla tirgu, lai pensiju pārvaldnieki varētu ieguldīt Latvijas pensiju krājēju naudu mūsu valsts ekonomikā. Šobrīd no konservatīvajiem ieguldījumu plāniem Latvijā tiek ieguldīti 13,3% līdzekļu, bet no aktīvajiem plāniem tikai 5,3% (2023. gada beigās). “Gluži vienkārši, – Latvijā nav tādu aktīvu, kur varētu ieguldīt pensijas kapitālu, kapitāla tirgus faktiski neeksistē. Igaunijā un Lietuvā kapitāla tirgus piedzīvoja vērā ņemamu izrāvienu pēc tam, kad uzsāka valsts un pašvaldību uzņēmumu akciju kotāciju,” sacīja K. Purgailis. Viņaprāt, Latvijā arī nepieciešami uzlabojumi pensiju 2. līmeņa izmaksu kārtībā, lai viss uzkrājums nebūtu obligāti jānofiksē (jāizņem), dodoties pensijā, bet cilvēks, ja vien to vēlas, varētu turpināt ar uzkrāto kapitālu pelnīt.