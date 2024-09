Auto ziņas: Rīgā prezentē jauno Audi Q6 e-tron

Audi Q6 e tron jauda ir no 387 līdz pat 422 zirgspēkiem, bet gaidāmajā lieljaudas versijā SQ6 e tron - pat līdz 490 zirgspēkiem. Paātrinājums līdz 100 km/h - 5,9 sekundēs. Ja Q4 e - tron kādam šķita par mazu, bet Q8 e - tron par lielu, jaunais Q6 ir zelta vidusceļš. Desmit minūtēs to var uzlādēt līdz 260 km, ja vien to piedāvā lādētāja jauda. Ātru uzlādi nodrošina jaunā 800 voltu arhitektūra, kas pieļauj ātrās uzlādes jaudu līdz pat 270 kilovatiem. Audi Q6 e tron baterijas ietilpība ir 100 kWh. Kā testa braucienā pārliecinājās prezentācijas viesi, tehnoloģiskais piesātinājums elektromobiļa kabīnē ir gandrīz vai sataustāms. Sagaidāms, ka nākotnē Audi būs vairāk šādu modeļu, jo plānots izlaist elektromobili ikvienā pārstāvētajā segmentā.