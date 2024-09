Kas ir SEO un kā tas var palīdzēt jūsu mājaslapai?

Neatkarīgi no tā, vai piedāvājat pakalpojumu vai pārdodat produktu, SEO sniedz iespēju sasniegt plašāku auditoriju un piesaistīt vairāk potenciālos klientus. Tomēr salīdzinājumā ar maksas reklāmu (Google Ads), SEO ir ilgtermiņa investīcija, un atkarībā no konkurences un nozares var sniegt atdevi pēc vairākiem mēnešiem. Tomēr, gudri integrējot SEO uzņēmuma stratēģijā, tā var būt ļoti efektīva ilgtermiņa investīcija. Atšķirībā no maksas kanāliem, SEO turpina sniegt atdevi arī tad, ja netiek veiktas nekādas aktivitātes. Turklāt pārdomāta SEO stratēģija var palīdzēt būtiski samazināt Google reklāmas investīcijas.