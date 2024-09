Valsts kase katru tuvāko gadu grasās aizņemties vismaz trīs miljardus eiro

Ir izpildītas valsts galvojumu saistības par studiju un studējošo kredītiem, bet summas nav lielas. Mēs runājam par nepilniem 430 000 eiro, kas ir samaksāti studentu vietā visas programmas darbības laikā no 2001. līdz 2024. gadam. Pret daļu no šiem parādiem notiek arī piedziņa. Turklāt no 2020. gada studiju un studējošo kredītu galvojumu sistēma tika mainīta, un pašreiz tā tiek īstenota ar "Altum" starpniecību. Līdz ar to mēs runājam par vairākus gadus veciem kredītiem, kuriem joprojām ir atmaksas periods un kuri netiek segti. Tie ir vienīgie galvojumi, kas pašlaik tiek segti no valsts līdzekļiem.