Gatavo mājokļa īres līgumu? Uzzini, kas tajā obligāti būtu iekļaujams

Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likumu izīrētājs ir tiesīgs prasīt no īrnieka drošības naudas iemaksu, tomēr jāņem vērā, ka tā nedrīkst pārsniegt divu mēnešu īres maksas kopsummu. Vai drošības nauda jāiemaksā, kādā kārtībā un laika periodā īrniekam ir pienākums to pārskaitīt uz izīrētāja kontu, noteikti jānosaka īres līgumā. Ja īrnieks, līgumam beidzoties, ir parādā jebkādus tajā paredzētos maksājumus, piemēram, īres naudu vai samaksu par komunālajiem pakalpojumiem, parāds tiek dzēsts no drošības naudas. Tieši tāpat dzīvokļa īpašnieks vai izīrētājs var rīkoties, ja mājoklim nodarīti būtiski bojājumi, piemēram, sienā parādījies caurums un to nepieciešams “aizlāpīt”.