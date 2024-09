Baltijas valstīm "Rail Baltica" jautājumā būs jādodas diezgan pamatotā diskusijā Eiropas Savienībā, norāda Evika Siliņa

Jautāta par Satiksmes ministrijas (SM) ziņojumu, kurā norādīts, ka sākotnējā fāzē pa "Rail Baltica" kursējošie starptautiskie ātrvilcieni Rīgā neienāks, bet piestās Salaspilī, Siliņa norādīja, ka "šis ziņojums valdībā vēl nav izdiskutēts, līdz ar to, kamēr viņa to nav redzējusi un valdībā par to nav bijusi diskusija, Ministru prezidente to negribētu komentēt".