Juriste: ar katru brīdi tiek savilkti groži, cik tu drīksti tērēt skaidro naudu

“Uzņēmējiem noteikti griesti ir 3000 eiro norēķiniem ar patērētājiem un 1500 eiro norēķiniem ar biznesa partneriem. No otras puses, ir vēl viens likums, kas šobrīd it kā nav mainīts, tie ir 7200 eiro skaidras naudas darījumi, kuri it kā privātpersonām ir atļauti. Lielākas summas ir jādeklarē, bet mēs jūtam, ka šie groži tiek savilki arvien ciešāk un cilvēkiem tiek atstāta mazāka izvēle,” norādīja juriste.