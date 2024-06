Bažas par medikamentu trūkumu jaunā zāļu uzcenojuma modeļa dēļ

Kā skaidroja VM Farmācijas departamenta vadītāja Inese Kaupere, maksa par receptes apkalpošanu ir daļa no aptiekas ieņēmumiem, ko šobrīd pacients sedz ar neskaidro un pārmērīgo uzcenojumu, un kas tirgotājus stimulē vairāk pārdot dārgākas, nevis vienlīdz efektīvas, bet lētākas zāles. Jaunais modelis paredz, ka maksa par recepti solidāri tiktu apmaksāta no valsts un pacientu puses, veidojot daļu no aptiekas ienākumiem, akcentējot farmaceita lomu.