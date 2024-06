Fotohromās brilles: kā atrast piemērotākās?

Viena no galvenajām fotohromo briļļu priekšrocībām ir to spēja pilnībā bloķēt UVA un UVB starojumu, tādejādi pasargājot acis no tā kaitīgās iedarbības un samazinot risku dažādām nopietnām acu saslimšanām, piemēram – fotokeratītam, kataraktai un makulas deģenerācijai. Pie tam fotohromās lēcas nodrošina pilnu aizsardzību pret UV starojumu gan tad, kad tās ir tumšas, gan arī tad, kad ir caurspīdīgas. Lielākā daļa fotohromās lēcas bloķē arī kaitīgo zilās gaismas daļu. Cilvēkiem ar paaugstinātu jutību pret gaismu, fotohromās brilles var nodrošināt papildu komfortu un aizsardzību, ievērojami samazinot acu nogurumu un diskomfortu, ko izraisa spilgta gaisma vai pēkšņas apgaismojuma izmaiņas.