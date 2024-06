Jauno uzņēmumu skaits Latvijā sarūk: reģistrēti 4028 uzņēmumi

"Airspeed", kura pamatkapitālu veido 3,5 miljoni eiro, īpašnieks ir Ingai un Laurim Libertiem piederošā SIA "Pirmdiena". Minētajai holdingkompānijai šobrīd pieder 11 uzņēmumu kapitāldaļas. To vidū SIA "Draugiem Group properties", AS "Mapon", SIA "Māja Latvijā" un citi. Pagājušajā gadā "Pirmdienas" apgrozījums sasniedza 68 280 eiro, bet peļņa pēc nodokļiem - 9,34 miljonus eiro. "Lursoft" dati rāda, ka jaunreģistrētā "Airspeed" valdes locekļu amatos iecelti Lauris Liberts un Edmunds Riekstiņš. Uzņēmuma juridiskā adrese reģistrēta Ojāra Vācieša ielā 6B, Rīgā, kur mājvieta atrodas gan AS "Draugiem Group", gan SIA "Vendon", AS "Mapon" un citiem. Juridiskā adrese šeit reģistrēta kopskaitā 31 juridiskai personai.