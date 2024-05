Ropažu novada dome izvērš būvniecību uz applūstošām zemēm

Mašēnu ezera apkārtne ir vieta, kur attīstītājs jau daudzus gadus veido dzīvojamos ciematus. Un centieni būvniecību panākt tur, kur tā līdz tam nebija atļauta plūdu riska dēļ notikuši visu šo laiku. Turklāt sekmīgi. Vēl laikā, kad tā bija Garkalnes novada teritorija, pašvaldības būvvalde pat izsniedza būvatļaujas applūstošās teritorijās. Šo praksi pēc novadu reformas pārņēma arī vēlāk jau par to atbildīgais Ropažu novads, arī izsniedzot vēl vienu šādu atļauju – mājas būvniecībai pie paša ezera. Novadā to skaidro ar zināmu inerci no “Garkalnes laikiem”.