Atklāts aizdomīgos apstākļos mirušā Krievijas satiksmes ministra pirmsnāves zīmītes saturs

Kā norāda mediji, visas pēdējās dienas Krievijā apspriež bijušā satiksmes ministra Romāna Starovoita nāvi. Krievu mediji ziņo, ka uzzinot par savu demisiju, Starovoits izgāja no ministrijas, aizbrauca mājās uz Odincovas rajonu, paņēma pistoli un jau pēc 15 minūtēm bija pie Maleviča parka. Nosūtījis pēdējo ziņu apsardzei, viņš izkāpis no savas "Teslas" un blakus esošajā birztalā it kā nošāvies.