Gudri pulksteņi un stilīgas austiņas - "Huawei" atrāda jaunos produktus

Latvijā "Huawei" ražojumi lielāko popularitāti ir izpelnījušies ar divām produktu līnijām - viedtālruņiem un viedpulksteņiem. Pirmie izceļas ar ļoti augsta līmeņa iebūvētajām kamerām, ar ko "Huawei" pamatoti lepojas, taču arvien lielāku vietu šīs Ķīnas kompānijas produktu klāstā ieņem arī viedpulksteņi, kuriem tad arī bija veltīta prezentācijas pirmā daļa, atrādot divus jaunus modeļus. Pirmais - "Watch Fit 3". Glīts kvadrātveida pulkstenis ar AMOLED displeju; viegls un elegants - nepilnu centimetru biezs un tikai 26 gramus smags. Līdzīgi kā iepriekšējais šīs sērijas modelis, tas piedāvā virkni funkciju, no kurām būtiskākās ir tās, kas saistītas ar veselīgu dzīvesveidu. Galu galā, kurš tad nevēlas būt slaids, sportisks un veselīgs? Tādēļ pulkstenis ir spējīgs gan sniegt padomus fizisko aktivitāšu veikšanai un fiksēt sasniegumus, gan arī palīdzēt balansēt uzturu un skaitīt kalorijas - tiesa, ja lietotājs pats kārtīgi piefiksēs, ko un cik daudz ēd. Pamatojoties uz ķermeņa datiem un līdzšinējām aktivitātēm, pulkstenis tad var palīdzēt sastādīt treniņu plānu. Vēl te ir programma, kas fiksē miega ilgumu un dziļumu, vajadzības gadījumā nākot klajā ar noderīgiem ieteikumumiem, kā arī veic sirsdarbības monitoringu un skābekļa daudzumu asinis - kā apgalvo ražotājs, precīzāk un ātrāk nekā iepriekšējais modelis. Īpašais šī modeļa trumpis ir demokrātiskā cena - no 159 līdz 179 eiro, atkarībā no izvēlētās siksniņas materiāla.