Auto ziņas: kā jaunajā "Škoda Superb Combi" jūtas basketbolists?

No braucēja ergonomikas viedokļa radikālākā izmaiņa ir pārnesumkārbas svira uz stūres. Ļoti labi - vidū paliek vairāk brīvas vietas! "Ne jau velti "Mercedes" jau pirms 20 gadiem izdomāja, ka tā ir ērtāk!" teic Raivis. Jostu pievilcēji un projekcijas displejs "Superbā" arī ir jaunums. "Head up" jeb projekcijas displejs ir tikai viena no iekārtām, kas "Škodā" ieviesta pirmoreiz. Tā kā šis ir "Superb" augstākās klases modelis "Laurin & Klement", tas jau standartā aprīkots ar matricu gaismām, 3 zonu klimata sistēmu un "Drive Plus" pakotni. "Drive plus" pakotne izmaina arī amortizatoru cietību un atsaucību stūrei. Vai "Superb" ir piemērots gara auguma cilvēkiem, kāda līmeņa darbiniekam piemērots "Škoda Superb Combi" un ar ko liels universālis vispār ir pārāks par tikpat lielu SUV, noskaidros pilns testa brauciens kopā ar Raivi Alksni.