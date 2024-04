Auto ziņas: Pirmais brauciens ar vispārāko "Porsche Taycan"

No ikdienas lietošanas aspekta būtiskākais jaunums ir par 35% lielāka sniedzamība. Tas ir par 175 km vairāk nekā līdz šim, sasniedzot teorētisko maksimumu 678 km. Pat ja reālais ir par 100 km mazāk, vienalga paliek iespaidīga distance ar vienu uzlādi. Maksimālā uzlādes jauda tagad ir 320 kW, bet uzlādes porti ir abās pusēs. Lielākās baterijas ietilpība izaugusi no 93 līdz 105 kW, taču daudz vērtīgāks ir jaunais termālais menedžments. Ja agrāk pie 15 grādiem "Taycanam" baterija no 10 līdz 80% uzlādējās 37 minūtēs, tad tagad tas notiek divrez atrāk - 18 min. Par rekuperācijas jauda izaugusi par trešdaļu - no 290 līdz 400 kW.