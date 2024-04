Noskaidroti pēdējo gadu lielākie importētāji Latvijā no Krievijas — līderis ir kravu pārvadātājs "Transit Service Agency", liecina pētījums

"Latvijas propāna gāzes" pārstāvji "Re:Baltica" skaidrojuši, ka kompānija no Krievijas importē sašķidrināto naftas gāzi, tostarp Latvijā paliek 28%, kamēr pārējā daļa tiek nogādāta Polijā, Lietuvā, Igaunijā un Ukrainā. Kompānijas pārstāvji nav precizējuši, no kurām Krievijas rūpnīcām tā iepērk produktu, vienlaikus norādot, ka uzņēmums cenšas vairāk pirkt no Mažeiķu rūpnīcas un izvērtē piegāžu alternatīvas no Kazahstānas, Norvēģijas, ASV, kā arī vešanu ar tankkuģiem.