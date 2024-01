Visvairāk Latviju iecienījuši tūristi no Lietuvas

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2023. gada 11 mēnešos ārvalstu viesi mūsu viesnīcās un tūrisma mītnēs pavadījuši par 22.2 % vairāk nakšu nekā 2022. gadā. Bet vietējo iedzīvotāju pavadīto nakšu skaits Latvijas viesnīcās un citās tūristu mītnēs palielinājies par 1,4%. Viesi naktsmītnēs pavadījuši vidēji 1.7 naktis.

Visvairāk viesu esam uzņēmuši no kaimiņvalsts Lietuvas - 16 800, tam seko viesi no Igaunijas - 10 900, Apvienotās Karalistes - 6100, Vācijas - 5900, Somijas - 4300, Polijas - 4100, Zviedrijas un Ukrainas - 3200, kā arī no ASV - 3100. Vairums, jeb 82% viesu uzņemti Rīgā, bet galvaspilsētai seko Jūrmala, Mārupes novads, Liepāja un Daugavpils.

Salīdzinājumā ar pirmspandēmijas laiku - 2019.gada attiecīgo periodu - Latvijas tūristu mītnēs apkalpoto viesu skaits 2023.gada 11 mēnešos ir par 14,9% mazāks, tostarp apkalpoto ārvalstu viesu skaits ir par 28,9% mazāks, bet apkalpoto vietējo iedzīvotāju skaits ir pieaudzis par 15,3%. Tikmēr viesu pavadīto nakšu kopējais skaits atpaliek no 2019.gada 11 mēnešu datiem par 20,6%.