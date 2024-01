Snigšanas dēļ Rīgā palēninājusies satiksme; sabiedriskais transports kavējas

"Rīgas Satiksme" aicina pasažierus sekot līdzi kopējai situācijai un pēc iespējas ieplānot papildus laiku braucienam!

Arī "Latvijas Valsts ceļi" informē, sniegs daudzviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Autovadītājiem jārēķinās, ka uz ceļiem veidojas sniega kārta, var būt arī sniega sanesumi, pasliktināsies redzamība tāpēc ceļam jāplāno papildu laiks, jāizvērtē ceļa seguma stāvokli un attiecīgi jāizvēlas braukšanas ātrums.

Sniegotos autoceļus tīra un slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ja autoceļa brauktuve nav attīrīta no sniega, sāli nekaisa. Jāņem vērā, ka ziemā uz ceļa brauktuves neliels sniega daudzums būs vienmēr – tas rodas satiksmes iespaidā, no autoceļa nomalēm, no autotransporta, kā arī pēc sniega tīrīšanas palikusī piebrauktā sniega kārta. Tas viss kopā arī veido nelielo sniega sajaukumu ar smilti/sāli, kamēr sāls iedarbojas.

Snigšanas laikā sniega kārta veidojas atkārtoti, arī pēc tam, kad veikti uzturēšanas darbi, un pilnībā ceļi no sniega tiek attīrīti pēc snigšanas beigām, prioritārā secībā. Pēc snigšanas ceļi tiek notīrīti trīs līdz 24 stundu laikā, vispirms tiek notīrīti noslogotākie valsts galvenie autoceļi. Savukārt ceļi ar grants segumu tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu.