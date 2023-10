Auto ziņas: novērtē "Chrysler Pacifica" lādējamo hibrīdu ar izšūtiem ādas spilventiņiem

Piecmetrīgais minivens ir pilnībā sertificēts tirdzniecībai Eiropas Savienībā. Latvijā to piedāvā pazīstamais auto tirgotājs "TC Motors", kurš no Krasta ielas pārcēlies uz jaunām telpām Mežciemā. Ar 3,6 litru V6 dzinēju "Pacifica" izskatās neizdevīga augsta transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa dēļ. Taču šis minivens ir izņēmums, jo ir lādējamais hibrīds. Saskaņā ar tehniskajiem datiem, vidējais degvielas patēriņš ar uzlādētu bateriju ir 2,8 l/100 km. bet CO2 izmeši - 67 g/km. Tas nav lādējamo hibrīdu rekords, bet ņemot vērā, ka "Pacifica" hibrīdam atstāts tas pats 3,6 l V6 "Pentastar" dzinējs rezultāts nav slikts.

Pateicoties laminētiem sānu stikliem un diezgan augsta profila riepām, "Chrysler Pacifica" hibrīds ir arī diezgan kluss. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Eiropā nonākusi greznākā "Pacifica" komplektācija, kurā ir pat izšūti ādas spilventiņi. Viena no retajām detaļām, kas vēl nav aprīkota ar elektropiedziņu, ir trešās rindas sēdekļi. Taču arī tos ar vienu rokas kustību iespējams ielocīt grīdā. Uzlādes kabelis ievietots parocīgā somā, kas savukārt paslēpta elegantā, aizveramā plauktā turpat blakus. Salons un vadītāja vieta, protams, ir pilnīgi cita pasaule. Atslēgas korpusā vien ir 7 dažādas pogas. Mērskalu panelis ir analogais, stūre arī regulējas ar roku. Amerikā "Pacifica" var būt pat astoņvietīga. Šeit ir septiņas vietas, bet multimēdiju iekārta savienota ar salona novērošanas kamerām, kurās redzams viss, kas notiek aizmugurējos sēdekļos.

"Pacifica" pilnais garums ir pat vairāk nekā pieci metri. Interesanti, ka hibrīds aprīkots ar amerikāņu minivenos reti sastopamo eCVT variatoru. Elektromotori te patiesībā ir pat divi - galvenais gaitas motors un vēl atsevišķs motors - ģenerators. To visu baro 16 kWh baterija. No 220 V tīkla to var uzlādēt 2 stundās un veikt 50 km. Pateicoties laminētiem sānu stikliem un diezgan augsta profila riepām, "Chrysler Pacifica" hibrīds ir arī diezgan kluss. Jāpierod pie amerikāņu auto īpatnībām kā plakans kreisas spogulis un sīki pagriezienu signāli. Sertifikācijas dēļ "Chrysler Pacifica" Eiropā ir krietni dārgāks nekā mājās - ap 85 000 eiro.