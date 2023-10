Viesnīca "Grand Hotel Kempinski Riga" saņem prestižu apbalvojmu

World Travel Awards, jeb Pasaules Tūrisma Balvas (WTA) katru gadu tiek piešķirtas nozīmīgākajām globālajām un vietējām organizācijām viesnīcu, tūrisma kūrortu, gaisa transporta, spa un citu saistīto pakalpojumu jomā. Tās vēsture meklējama 1993. gadā un tā pakāpeniski ir attīstījusies un kļuvusi par starptautiski atzītu zīmolu.

Page 2 of 3 Divu prestižu WTA balvu iegūšana ir ievērojams sasniegums. Šī balva ir atzinība visiem Grand Hotel Kempinski Riga darbiniekiem, godinot viņus par viņu centību radīt skaistu un neaizmirstamu pieredzi mūsu viesiem.

Viesnīcas Ģenerāldirektore Karmena Mautnere, uzsver, ka šī atzinība mums sniedz prieku un vienlaicīgi atbildību par turpmākajiem centieniem. "Tas ir lielisks apliecinājums mūsu apņēmībai sasniegt izcilību."

Grand Hotel Kempinski Riga aizrauj ikvienu viesi ar savu nevainojamo atrašanās vietu un satriecošo arhitektūras eleganci, un viesnīcas prezidenta luksus apartaments ir galvenā sastāvdaļa, kas atšķir labu viesnīcu no lieliskas.

Izsmalcinātajā "luksus" numurā ir gaiši mēbelēta viesistaba, birojs, ēdamistaba, eleganta vannas istaba ar vannu un atsevišķu dušu, kā arī elegatnta guļamistaba ar ģērbtuvi. Kempinski Riga prezidenta apartamentu veido piecas izolētas telpas ar pārdomātu drošības sistēmu un ar neaizmirstamu skatu uz Nacionālo operu, Brīvības pieminekli, pilsētas parku un Rīgas simbolu – Sv.Pētera baznīcu.

Par Grand Hotel Kempinski Riga

Atrodas iepretim slavenajam Latvijas Nacionālās operas namam un blakus Vecrīgai, kas iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, viesnīca piedāvā absolūti jaunu komforta un elegances līmeni gan pilsētas viesiem, gan tās iedzīvotājiem. Grand Hotel Kempinski Riga piedāvā 141 augstas klases numuru un apartamentus, divus restorānus un divus bārus, sešas ietilpīgas sanāksmju telpas, tajā skaitā Grand Ballroom konferenču zāli, kā arī pasaules klases SPA un atpūtas zonu. Brīnišķīgs panorāmas skats uz galvaspilsētu, izsmalcināts serviss un bagātīga kultūras pieredze gaida viesus no visas pasaules.

Par Kempinski

Izveidota 1897. gadā, Kempinski Hotels ir Eiropas vecākā luksusa klases viesnīcu grupa. Kempinski mantojumu, kas nosaka nevainojamu, personīgi pielāgotu servisu un izcilu viesmīlību, papildina tā īpašumu ekskluzivitāte un individualitāte. Kempinski šobrīd pārvalda 82 pieczvaigžņu viesnīcas un rezidenču portfolio 36 valstīs un turpina pievienot jaunus īpašumus Eiropā, Tuvajos Austrumos, Āfrikā, Āzijā un Amerikā. Ikviens no tiem atspoguļo Kempinski zīmola spēku un Page 3 of 3 panākumus, nezaudējot saikni ar savu mantojumu. Portfolio iekļauj vēsturiskus īpašumus un arhitektūras pieminekļus, godalgotas urbānā dzīvesveida viesnīcas, pirmklasīgus kūrortus un prestižas rezidences. Katrs no tiem piedāvā kvalitāti, kuru viesi sagaida no Kempinski, vienlaikus iekļaujot katras atrašanās vietas kultūras tradīcijas. Kempinski ir dibinājis pasaules lielāko neatkarīgo viesnīcu zīmolu aliansi — Global Hotel Alliance (GHA).