Šosezon Rīgā vairāk kruīza kuģu pasažieru nekā pērn

Šīs kruīzu sezonas laikā sasniegts arī jauns rekords – reģistrēts lielākais līdz šim ar vienu kruīza kuģi atvesto pasažieru skaits, tie bija 3712 tūristi, kas Rīgā ieradās š.g. 15.augustā ar Itālijas kompānijas “Costa Cruises” kruīza laineri “Costa Fascinosa”.

Neraugoties uz to, ka šogad pie mums piestāja mazāk kruīza kuģu nekā pērn, šosezon ievērojami audzis pasažieru skaits uz tiem – ja pērn kuģi devās ceļā daļēji piepildīti (53% no maksimālās pasažieru ietilpības), tad šogad tie jau ceļo ar vidēji 88% pasažieru piepildījumu no iespējamās maksimālās kapacitātes.

Pavisam sezonas laikā ostā apkalpoti 60 kruīza kuģi, no kuriem seši Rīgas ostu apmeklēja pirmo reizi, tai skaitā, arī divi pavisam svaigi uzbūvēti premium klases kuģi - trīs mastu kruīza burinieks "Sea Cloud Spirit" (Sea Cloud Cruises) un ultra-luksus klases SilverSea Cruises kuģis “Silver Dawn”. Desmit kruīza kuģi palika Rīgā divas dienas vienas vizītes ietvaros, savukārt kruīzu kuģis “Clio” vienā no savām vizītēm Rīgā uzturējās ostā pat trīs dienas.

Kopā Rīgas ostā viesojās 21 kruīzu kompāniju kuģi, to vidū ir arī viena Rīgā iepriekš nebijusi kruīza līnija - “Ambassador Cruise Line” no Lielbritānijas.

Jāatzīmē, ka, neraugoties uz tradicionālās sezonas beigām, šogad decembrī ostā gaidāmas vēl divas kompānijas “Viking Line” kuģu vizītes, kas Ziemassvētku laikā atvedīs uz Rīgu skandināvu tūristus īso kruīzu Stokholma-Rīga-Stokholma ietvaros.

Kruīzu kuģu un pasažieru nozīmi un pienesumu Rīgas tautsaimniecībai novērtējuši arī galvaspilsētas iedzīvotāji. Kā liecina šā gada jūnijā pētījumu centra SKDS veiktā Rīgas iedzīvotāju aptauja, 85% rīdzinieki piekrīt tam, ka kruīza kuģi dod pienesumu Rīgas un Latvijas ekonomikai, 88% uzskata, ka kruīza tūristi palielina ienākumus Rīgas uzņēmējiem – kafejnīcām, bāriem, tūrisma aģentūrām, suvenīru tirgotājiem u.tml, savukārt 86% iedzīvotāju piekrīt, ka kruīza tūristi paaugstina Rīgas starptautisko atpazīstamību.

Saskaņā ar aptaujas datiem, 87% rīdzinieku uzskata, ka Rīgas pilsēta vairāk iegūst no tā, ka to apmeklē kruīza kuģi, turpretī tikai 3% uzskata, ka tā vairāk zaudē. Aptaujas dati arī liecina, ka 78% rīdzinieku uzskata - Rīgas pilsētai būtu jāpiesaista vēl vairāk kruīza kuģu un pasažieru, tikai 2% uzskata, ka būtu jāpiesaista mazāk kruīza kuģu un pasažieru; 12% norādījuši, ka ir labi, kā pašreiz.

Vienlaikus ar šīs sezonas noslēgumu jau šobrīd rit aktīvs darbs pie turpmāko sezonu plānošanas. Septembra sākumā Rīgas brīvostas pārvalde kopā ar Rīgas tūrisma un attīstības aģentūru (RITA), SIA “Rīgas Pasažieru Osta” un kruīza kuģu apkalpojošajām kompānijām piedalījās kruīzu nozares izstādē “Seatrade Europe” Hamburgā, Vācijā, kur prezentēja Rīgas piedāvājumu un tikās ar Eiropas un Ziemeļamerikas kruīza operatoriem, lai pārrunātu sadarbības perspektīvas turpmākajiem gadiem.

“Neskatoties uz ģeopolitiski sarežģīto situāciju reģionā, esam aizvadījuši labu sezonu. Mūsu konkurētspējas apliecinājums ir gan pozitīvais vērtējums no esošajiem partneriem, gan arī vairāku jaunu ekskluzīvas nišas segmenta flagmaņu, tādu kā “Ritz-Carlton Yachts” un “Four Seasons Yachts”, izrādītā interese, izsakot vēlmi iekļaut Rīgu savos ceļojumu maršrutos no 2025. gada. Nišas kruīzu segmentu raksturo elitāras klases kuģi, unikālāki, personalizētāki maršruti un iespēja piestāt visdažādākajās pasaules ostās”, atzīmē Edgars Sūna, Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks ostas attīstības jautājumos, uzsverot, ka tieši šīs nišas kruīzu kompānijas ir viens Rīgas ostas kruīzu piesaistes stratēģijas mērķa segmentiem.

Kā zināms, šobrīd nozarē dominē tendence starptautiskām kruīzu kompānijām meklēt jaunus, nebijušus kruīza kuģu maršrutus, kas aizstātu Sanktpēterburgu, kas līdz Krievijas iebrukumam Ukrainā bija galvenais tūristu piesaistes magnēts Baltijas jūras kruīzos.