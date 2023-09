"Lido" plāno sākt darbību arī Lietuvā un Skandināvijas valstīs

Vienlaikus plānoto investīciju apmēru "Lido" pārstāvji neatklāja.

Tostarp "Lido" līdzīpašnieks un padomes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ķirsons, komentējot Igaunijas izklaides pakalpojumu un ēdināšanas grupas "Apollo Group" uzņēmuma "Treeland" plānus palielināt līdzdalību "Lido" kapitālā no 51% līdz 75%, pauda, ka viņš vienmēr ir iestājies par uzņēmuma izaugsmi par spīti izaicinājumiem.

"Laiks jaunam stratēģiski svarīgam solim, lai stiprinātu mūsu pozīcijas nozarē un saglabātu mūsu pamatvērtību," atzīmēja Ķirsons.

Tāpat viņš norādīja, ka "Lido" mērķtiecīgi strādā pie tirgus daļas palielināšanas Latvijā un Igaunijā, un piesaistītās investīcijas ļaus uzņēmumam saredzēt jaunas attīstības perspektīvas, veicināt konkurētspēju, kā arī pilnveidot darba vidi.

""Lido" attīstības plānus ilgtermiņā saistām ar Latvijas restorānu un mazumtirdzniecības tīkla paplašināšanu, kā arī ar ieiešanu Lietuvas tirgū un izplešanos Skandināvijas virzienā," apstiprināja Ķirsons, piebilstot, ka kompānija ir ceļā arī uz mūsdienīgu tehnoloģiju ieviešanu klientu servisa uzlabošanai.

Tāpat Ķirsons piebilda, ka pēc darījuma noslēgšanas viņš turpinās strādāt "Lido" padomē.

Jau vēstīts, ka "Lido" koncerns 2022.gada pirmajos četros mēnešos strādāja ar 13,513 miljonu eiro apgrozījumu un 57 060 eiro zaudējumiem. Kompānijas gada pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka pārskats sagatavots par četriem mēnešiem, jo pieņemts lēmums finanšu pārskata periodu pielīdzināt koncerna mātesuzņēmuma AS "Lido" lielākā akcionāra finanšu atskaišu sagatavošanas periodam. Līdz ar to nākamais koncerna gada pārskata periods būs no 2022.gada 1.maija līdz 2023.gada 30.aprīlim.

"Lido" reģistrēta 1991.gadā, un tās pamatkapitāls ir 1 292 428 eiro. Koncernā ietilpst SIA "Lido nekustamie īpašumi", kā arī trīs Igaunijas uzņēmumi - "Lido Eesti", "Lido Mustamae", "ODIL Eesti".