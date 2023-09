Akciju cenas mainās dažādos virzienos, naftas cenas pieaug līdz gada augstākajam līmenim

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pieauga par 3,6% līdz 93,68 ASV dolāriem par barelu. Tas notika pēc ASV jēlnaftas rezervju negaidītas samazināšanās.

Volstrītas indeksi tirdzniecības sesijas sākumā pieauga, bet noslēdza sesiju ar izmaiņām dažādos virzienos. Eiropas biržu indeksi kritās.

"Fonā ir daudz tendenču, kas rada grūtu vidi investoriem - no augošām procentlikmēm līdz augošām naftas cenām, un ir pieaugusi ASV dolāra vērtība," sacīja "Cresset Capital Management" galvenais investīciju pārzinis Džeks Ablins.

ASV dolāra vērtība pieauga, jo augstāks ASV obligāciju ienesīgums padarīja ASV valūtu par pievilcīgāku investīciju avotu, pastiprinot spiedienu uz eiro un britu mārciņu. ASV dolāra vērtība arī sasniedza 11 mēnešu augstāko līmeni pret Japānas jenu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,2% līdz 33 550,27 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par mazāk nekā 0,1% līdz 4274,51 punktam, savukārt indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,2% līdz 13 092,85 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,4% līdz 7593,22 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,3% līdz 15 217,45 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 7071,79 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 3,6% līdz 93,68 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 2,8% līdz 96,55 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien kritās par 2,5% līdz 39,30 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,0572 līdz 1,0502 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2158 līdz 1,2134 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 149,07 līdz 149,64 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,95 līdz 86,54 pensiem par eiro.