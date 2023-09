Mazumtirdzniecība – vai tiešām tikai pārdošana?

Izvēle par labu karjeras attīstībai tieši mazumtirdzniecībā sniedz plašas iespējas. “Maxima Latvija” personāla direktore Inga Šeninga norāda: “Mazumtirdzniecība ir nozare, kura visātrāk atspoguļo sabiedrībā notiekošo. Tā ir dinamiska, tā ir interesanta un aizraujoša. Lai uzsāktu darbu mazumtirdzniecībā nav jābūt lielai pieredzei, taču strādājot mazumtirdzniecībā – to noteikti var iegūt. Tieši dažādā pieredze, ņemot vērā tirdzniecības specifiku un starpnozaru sadarbību ikdienas pienākumu veikšanā, ļauj apgūt daudz jauna, stiprināt tādas personīgās prasmes un kompetences kā analītisko domāšanu, klientu apkalpošanu, pārdošanu, komunikāciju, empātiju un daudzas citas. Mazumtirdzniecība paver izaugsmes iespējas gan horizontālā, gan vertikālā virzienā, atkarībā no katra paša vēlmēm un ambīcijām. Un pats galvenais – mazumtirdzniecībā savu ceļu var izvēlēties ikviens, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes, vecuma, dzimuma vai jebkuriem citiem rādītājiem. Galvenais priekšnosacījums – degsme acīs un vēlme mācīties.”

Lai gūtu ieskatu plašajā profesiju klāstā, zemāk atklāsim dažādās mazumtirdzniecības jomas un profesijas.

Tirdzniecība

Tirdzniecība sevī ietver visus procesus, kas saistīti ar veikaliem un to vidi, kā arī ar pārdošanu. Tirdzniecības jomā strādājošie ikdienā rūpējas par veikalu izkārtojumu, piemēram, merčendaizings, kā arī atbalstu veikaliem, piemēram, tehniskais atbalsts. Un, protams, pārdošanu. Tirdzniecībā sastapsi tādas profesijas kā kasieris, pārdevējs, preču izvietotājs, veikala vadītājs, maiņas vadītājs, preču kvalitātes un cenu kontrolieris, zāles darbinieks, depozīta operators un daudzi citi.

Loģistika

Loģistikas joma ikdienā rūpējas par preču pieņemšanu un nogādāšanu veikaliem. Tā ir preču pasūtījumu plānošana, komplektēšana un koordinēšana – viss, kas nodrošina procesu, kura laikā prece no ražotāja nokļūst līdz veikalam. Šajā jomā strādā tādu profesiju pārstāvji kā elektroiekrāvēji, noliktavas strādnieki, preču komplektētāji, transportu koordinatori, loģistikas speciālisti un citi.

Pārtikas ražošana

Nav noslēpums, ka tirdzniecība iekļauj sevī arī tādu jomu kā pārtikas ražošana, kas rūpējas par svaigu un garšīgu ikdienas pārtikas produktu un gatavās pārtikas piedāvājumu klientiem. Pārtikas ražošanas jomā strādā tādi profesionāļi kā pārtikas tehnologi, konditori, pavāri, maiznieki.

Kategoriju vadība un iepirkumi

Vienmēr ir interesanti uzzināt, kādēļ veikalā atrodas tieši tie produkti, kurus redzam plauktos ikdienā. Par to, kāds sortiments ir mūsu veikalos, rūpējas kategoriju vadības un iepirkumu jomas pārstāvji - izvēlas, atlasa preci, iekļauj sortimentā, nosaka cenu un iepirkumu apjomus. Kategoriju vadības un iepirkumu speciālisti ir profesionāļi, kuriem ir padziļināta sapratne par konkrētās nozares tirgus tendencēm un pircēju uzvedību. Šajā komandā strādā tādi speciālisti kā pakalpojumu projektu vadītāji, planogrammu speciālisti, privāto preču zīmju speciālisti, stratēģisko iepirkumu vadītāji un citi.

Mārketings

Mārketings ir ikviena uzņēmuma būtiska daļa, kas pilda tādas funkcijas kā reklāmu un materiālu pārvaldību gan veikalos, gan medijos, piemēram, TV un radio. Turklāt, tā ir atbildīga par lojalitātes kampaņu izstrādi, lojalitātes programmu uzturēšanu, piemēram, PALDIES karšu un to funkcionalitātes nodrošināšanu, kā arī cenu bukletu sagatavošanu. Mārketinga galvenais uzdevums ir nodrošināt to, ka uzņēmuma reklāmas ir efektīvas un iedarbīgas, saistošas gan esošiem klientiem, gan jauniem potenciālajiem pircējiem. Digitālo projektu vadītājs, klientu datu speciālists, klientu lojalitātes projektu vadītājs, mārketinga speciālista asistents, zīmola vadītājs – šī ir tikai neliela daļa no speciālistu loka, kas strādā mārketinga departamentā.

Korporatīvās attiecības un komunikācija

Korporatīvo attiecību joma ir kā starpniecība starp uzņēmumu un tā ieinteresētajām pusēm, kas uzrauga iekšējo un ārējo komunikāciju, mediju stratēģiju, kā arī ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības jautājumus. Šajā jomā strādā profesionāļi, kas rūpējas par uzņēmuma reputāciju un attiecībām ar sadarbības partneriem, ieskaitot akcionārus, klientus, medijus, darbiniekus un sabiedrību kopumā. Šo jomu pārstāv korporatīvo komunikāciju projektu vadītāji, sabiedrisko attiecību speciālisti, kā arī iekšējās komunikācijas projektu vadītāji.

Personāla vadība

Personāla vadība ir uzņēmuma cilvēkresursu pamats, kas pilda svarīgu lomu darbinieku pārvaldībā, attīstībā un labklājības nodrošināšanā. Personāla vadības speciālisti ir atbildīgi par darbavietu plānošanu un rekrutēšanu, palīdzot atrast un piesaistīt kompetentus kandidātus atvērtām darba vakancēm. Tāpat šīs komandas specialisti rūpējas par darbinieku attīstību, izglītību un motivāciju, veidojot apmācību programmas un karjeras izaugsmes plānus. Šo komandu pārstāv dažādas profesijas – darba devēja tēla projektu vadītājs, personāla atlases speciālists, personāla atalgojuma un motivācijas speciālists, talantu vadības partneris un vēl daudzi citi.

Procesu un kvalitātes vadība

Procesu un kvalitātes vadība ir būtiska joma procesu uzlabošanas un produktu vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā. Šīs jomas pārstāvji ir atbildīga par efektīvu darbību un produktu izstrādes ciklu uzlabošanu, lai nodrošinātu uzņēmuma konkurētspēju un klientu apmierinātību. Šo jomu pārstāv biznesa procesu vadītāji, analītiķi, kvalitātes eksperti, piegāžu kontroles speciālisti un daudzi citi.

Biznesa analītika

Biznesa analītika ir nākotnes joma, kurā tikai augs pieprasījums pēc zinošiem ekspertiem. Arī mazumtirdzniecībā biznesa analītikai ir būtiska loma gan uzņēmuma darbības procesu uzlabošanā un lēmumu pieņemšanā, izmantojot visu pieejamo informāciju un datus. Biznesa analītikas eksperti specializējas datu pārvaldībā un analīzē, kā arī izstrādā dažāda veida atskaites un vizualizācijas. Šo komandu pārstāv tādas profesijas kā tirgus izpētes speciālisti, analītiķi, kategoriju analītiķi un citi.

IT departaments

IT departaments ir kā pamats jebkura uzņēmuma informācijas tehnoloģiju vajadzībām, nodrošinot optimālu darbību un drošību uzņēmuma tehnoloģiju infrastruktūrā. Mazumtirdzniecībā ir neskaitāmas sistēmas un procesi, kur IT profesionāļu iesaiste ir īpaši būtiska, piemēram, pašapkalpošanās kases, ko ikdienā izmanto teju ikviens. Šī joma risina ikvienu jautājumu, kas saistīts ar IT sistēmām, ieskaitot hardware, software, datu drošību un citiem tehnoloģiju aspektiem. Speciālisti šajā departamentā ir atbildīgi par IT infrastruktūras izveidi un uzturēšanu, nodrošinot, ka visi datori, serveri un citi tehniskie iekārtu elementi darbojas optimāli. Šo jomu pārstāv biznesa programmu projektu vadītāji un konsultanti, iekārtu apkalpošanas vadītāji, servera inženieri, risinājuma eksperti un daudzi citi speciālisti.