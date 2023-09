Cik naudas nepieciešams, lai Rīgas ielas uzturētu "samērā labā stāvoklī"?

Runājot par finansējumu, lai Rīgas ielas un tiltus uzturētu kārtībā, Ķirsis norādīja, ka, neskaitot finansējumu lielajiem projektiem, rutīnas darbu veikšanai nepieciešami vismaz 45 miljoni eiro.

"45 miljoni eiro būtu tā robeža, kad ielu sabrukšana notiek lēnāk, nekā atjaunošana," intervijā LTV raidījumā "Rīta panorāma" skaidroja Ķirsis un piebilda, ka "mans mērķis ir šo robežu sasniegt".

Vienlaikus Rīgas mērs norādīja, ka, viņaprāt, šī robeža, kad ielas tiek "atjaunotas ātrāk, nekā tās sabrūk", nekad vēl neesot bijusi "noķerta".

Viņš pieļāva, ka aptuveni 45 miljonu eiro finansējums šādu darbu veikšanai varētu tikt sasniegts nākamgad.

Augustā vairāki Rīgas domes deputāti pauda bažas par atsevišķu ceļu remontu pabeigšanu līdz rudenim.

Deputātiem bija bažas par viena no uzņēmumiem, kas iesaistīti Rīgas ielu uzturēšanā un remontēšanā, - AS "Ceļu pārvalde" - tiesiskās aizsardzības procesu. Atsevišķiem deputātiem bija jautājumi par to, vai attiecīgais uzņēmums spēs izpildīt savas saistības.