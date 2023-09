Nodokļa likmes iespējama celšana samazinās iedzīvotāju pirktspēju, bet ja nodoklis tiks celts pārāk strauji un paliks nekonkurētspējīgs, valsts zaudēs ievērojamus valsts budžeta ienākumus, ko sniedz alkohola tirdzniecība pierobežā, vēsta LANA.

Savukārt pirktspējas mazināšanās būtiski veicina nelegālā alkohola tirgus palielināšanās risku. Latvijas iedzīvotājam jānostrādā vidēji 1h 15 min, lai samaksātu akcīzes nodokli un PVN par viena litra 40% dzēriena pudeli, kamēr ES vidējais rādītājs ir 54 min. Nodokļu sloga sarakstā augstāk par Latviju ierindojas vien Zviedrija, Lietuva, Somija un Grieķija.

“Nozari satrauc plānotais nodokļu pieaugums, jo redzam, ka Latvijas iedzīvotāju pirktspēja šobrīd ir stipri samazinājusies, bet nezinām, vai paredzētas citu nodokļu izmaiņas, kas to kompensētu. Turklāt svarīgi nodrošināt, ka likmes ir konkurētspējīgas Baltijas reģionā, jo tā tiek sekmēta pierobežas tirdzniecības noturība,” norāda LANA izpilddirektors Dāvis Vītols. Ja 2021. gadā pierobežas tirdzniecība veidoja 7,4% no kopējā Latvijas patēriņa, tad 2022. gadā, kad nozare atguvās no Covid-19 ierobežojumu sekām, procentuālais apmērs bija gandrīz divkāršojies – 13,5%. Pieprasījuma rezultātā pērn tīrie akcīzes nodokļa un PVN ieņēmumi no Igaunijas pierobežas tirdzniecības bija 35 milj. EUR, bet no Lietuvas – 14,4 milj. EUR.

VM nepieciešamību uzlabot alkoholisko dzērienu patēriņa kultūru pamatojusi ar OECD ziņojuma “Health at a Glance 2022” secinājumu, ka Latvijā ir ES dalībvalstu vidū augstākais absolūtā alkohola patēriņš (12,1 litri tīrā alkohola uz iedzīvotāju, kas vecāks par 15 gadiem, gadā). Tomēr Valsts ieņēmumu dienesta, Centrālās statistikas pārvaldes un LANA apkopotie dati apliecina, ka 2021. gadā Latvijas per capita alkohola patēriņš, atrēķinot tūristu iegādāto alkohola apjomu, bija 11,55 litri uz iedzīvotāju vecumā no 15 gadiem.