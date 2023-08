AS "4finance" publisko 2022. gada finanšu pārskatu

4finance Group peļņa pirms nodokļu nomaksas bija 48,9 miljoni eiro, no kuras 10% bija peļņa no komercdarbības Latvijā.

Grupa pērn Latvijā nodokļos samaksāja 5,2 miljonus eiro, kas ir par 39% vairāk nekā pirms gada.

AS 4finance finanšu pārskatā tagad ir atspoguļoti visi 4finance mazumtirdzniecības zīmoli, kas tika apvienoti 2022. gadā. Peļņas pieaugums galvenokārt tika panākts, pateicoties šai uzņēmuma reorganizācijai, kas vienkāršoja tā struktūru, kā arī plašākai automatizācijas procesu izmantošanai kompānijas biznesa procesos. Apgrozījuma pieaugums atspoguļoja kreditēšanas apjoma pieaugumu pērn, ko savukārt veicināja valsts ekonomiskie apstākļi. Peļņa pirms nodokļu nomaksas no komercdarbības Latvijā 2022. gadā bija 4,9 miljoni eiro, kas ir nebūtisks pieaugums salīdzinājumā ar 2021. gada rādītājiem. Šis rādītājs ir audzis, pateicoties tajā iekļautajām dividendēm no citām Grupas valstīm, kurās AS 4finance ir akcionārs.

Kreditēšanas apjomu vienmērīgs pieaugums ir skaidrojams ar kopējo inflācijas līmeni valstī un ir proporcionāli līdzvērtīgs kopējai tendencei valsts kreditēšanas sektorā.

Rezultātā AS 4finance kopējais apgrozījums no kreditēšanas pakalpojumu sniegšanas Latvijā, salīdzinot ar 2021. gadu, pieauga par 20,5%. Līdzīga tendence vērojama arī banku sektorā, kuru, atšķirībā no alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzējiem, ietekmēja arī Eiropas Centrālās bankas paaugstinātās EURIBOR likmes, kā rezultātā banku klientiem vismaz divreiz paaugstinājās procentu likmes gan aktīvajiem, gan no jauna izsniegtajiem aizdevumiem.

“Latvijas tirgus ir ļoti jūtīgs pret jebkādiem satricinājumiem un krīzēm. COVID-19 laikā bija vērojams kreditēšanas apjomu krass samazinājums, jo cilvēkiem bija neskaidrības par rītdienu un kredītus ņēma daudz piesardzīgāk. Toreiz, 2020. gadā, 4finance cieta 3,6 miljonu zaudējumus. Līdzīgu sarukumu kreditēšanas nozare piedzīvoja arī 2022. gadā līdz ar kara sākumu Ukrainā un ieviestajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, kuras sekmēja strauju inflācijas uzplaukumu. Šobrīd, kad pandēmija jau ir pagātnē, bet ar kara situāciju sabiedrība ir jau daudzmaz apradusi, tirgus pamazām stabilizējas un atgriežas pie līdzšinējiem kreditēšanas pakalpojumu lietošanas paradumiem,” sacīja AS 4finance reģionālais vadītājs Latvijā Gvido Endlers.

“AS 4finance apgrozījuma un peļņas pieaugums Latvijā 2022. gadā skaidrojams ar to, ka patērētājiem ir nepieciešami lielāki finanšu līdzekļi, lai kompensētu preču un pakalpojumu sadārdzinājumu.

Neskatoties uz to, ka 2022. gadā nebanku kredītdevēju izsniegto kredītu kopējais apjoms palielinājās, Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) dati liecina, ka šī kreditēšanas sektora kredītportfeļa kvalitāte saglabājusies stabila, un 91,16% kredītu no kopējā kredītportfeļa tiek atmaksāti bez kavējuma. Tas, savukārt nozīmē to, ka cilvēki izmanto kreditēšanas pakalpojumus pārdomāti, neaizņēmās impulsīvi, bet plāno savas finanses ilgtermiņā. Taču neatkarīgi no pieprasījuma, mēs nemainīgi turpinām ievērot atbildīgās kreditēšanas principus, sadarbojoties tikai ar klientiem, kuri spēj kvalificēties uzņēmuma maksātspējas vērtēšanas kritērijiem. Tā mēs apstiprinām kredītu pieteikumus tikai 10% jaunu klientu. Pateicoties tam 4finance klientu atmaksas radītāji ir labāki, nekā vidēji nozarē – trīsdesmit dienu laikā mūsu klienti atmaksā 93,7% aizdevumu, savukārt periodā līdz 90 dienām kopumā atgūstam 96,7%,,” piebilst Endlers.

Par 4finance

2008. gadā dibinātā 4finance ir viena no Eiropas lielākajām digitālo patēriņa kredītu Grupām, kas darbojas 10 valstīs visā pasaulē. Izmantojot automatizāciju un uz datiem balstītu pieeju visos uzņēmējdarbības procesos, 4finance Grupa ir strauji attīstījusies, kopš tās darbības sākuma izsniedzot vairāk nekā 10 miljardus eiro vērtus īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumus, kredītlīniju un citus saistītus kreditēšanas pakalpojumus.

4finance pārvalda tirgus vadošo zīmolu portfeli, piedāvājot vienkāršus, noderīgus un pārredzamus produktus miljoniem klientu. Grupa atbildīgā veidā nodrošina ērtus produktus daudziem patērētājiem, kurus tradicionālie pakalpojumu sniedzēji apkalpo nepietiekami.

Grupa piedāvā noguldījumus, kā arī patēriņa un mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanu, izmantojot TBI Bank meitasuzņēmumu, kas ir ES licencēta iestāde ar darbību Bulgārijā, Rumānijā un Grieķijā.