"Kempinski The Spa" svin gadu ilgu sadarbību ar leģendāro kosmētikas zīmolu "111SKIN"

Zīmola “111SKIN” autors ir slavenais plastiskās ķirurģijas speciālists Dr. Jannis Aleksandrides, kura 30 gadus ilgās ķirurģijas pieredzes rezultātā, iedvesmojoties no novatoriskām mediciīnas nozares metodēm, zinātniskiem pētījumiem par pretnovecošanas procesiem ir tapusi šī sejas kopjošā kosmētikas ideja. Zīmolu īpaši iecienījušas ir pasaules līmeņa slavenības, vadošie grima mākslinieki un ādas kopšanas eksperti, un tagad tas ļauj arī Kempinski The Spa viesiem izbaudīt acīm redzamus kosmētiskos rezultātus, kas ir salīdzināmi ar klīniskās ārstēšanas efektiem, taču bez jebkādām ķirurģiskām manipulācijām.

Kosmētikas kolekcija “111SKIN” satur inovatīvas sastāvdaļas, kas spēj būtiski uzlabot sejas un ķermeņa ādas stāvokli. Kosmētikas galvenā sastāvdaļa ir ekskluzīvā un patentētā formula NAC Y2, kuras iedarbība palielina kolagēna ražošanu un stimulē šūnu atjaunošanos. Ar tās palīdzību tiek neitralizēti biežākie novecošanās cēloņi — ikdienas saules iedarbība, temperatūras un mitruma izmaiņas, piesārņota vide.

NAC Y2 nav vienīgā vērtīgā “111SKIN” sastāvdaļa. Zinātnieki ir arī atklājuši zīda aminoskābju un dimanta putekļu daļiņu potenciālu, lai efektīvi novērst grumbu veidošanos. Kosmētikas pamatsērijā ir universālie krēmi, serumi un losjoni ikdienas lietošanai, savukārt intensīvā sērija “Celestial Black Diamond” satur radikāli transformējošus produktus. Atsevišķs zīmola lepnums ir ātri atjaunojošas biocelulozes maskas, Y Theorem produktu kolekcijā, kas radītas uz preparātu bāzes, kuri atveseļo ādu pēc ķirurģiskas iejaukšanās.

“Kempinski The Spa ir zīmola “111SKIN” oficiālais pārstāvis Latvijā, kas piedāvā tik daudzveidīgu sortimentu un procedūru klāstu. Mūsu speciālistes ir veiksmīgi apguvušas un pabeigušas apmācības pie oficiālajiem zīmola kosmetologiem no Lielbritānijas. Līdz ar to personāla kompetence ļauj veikt procēdūras pasaules vadošo kosmetoloģijas klīniku līmenī,”— atzīmē Kempinski The Spa vadītāja Ingrīda Šrama.

“111SKIN” procedūru piedāvājums

Seja - The Black Diamond Lifting

Pretnovecošanās iedarbība un tvirtums

Grezna pretnovecošanās sejas procedūra vērsta, lai saglabātu jaunību, sejas ovāla kontūras un ādas tvirtumu. Aktīvu darbību sērija, antioksidantu formulas un grumbu mazinoša masāža ar speciālo kociņu padara ādu dabiski mirdzošu un elastīgu, lai tā patiesi izskatītos jaunāka

80 minūtes | EUR 185

The Dramatic Healing

Nomierināšana un atjaunošana

Nomierinoša procedūra iekaisušas vai kairinātas sejas ādas atjaunošanai. Ar speciālo sastāvdaļu kombināciju, sejas kopšana paātrina atveseļošanos un efektīvi uzlabo ādas stavokli. Šī procedūra ir piemērota arī ādai ar tendenci uz sausumu, dehidrāciju, paaugstinātu jutību un apsārtumu.Rezultātā āda ir pabarota, aizsargāta un dziļi mitrināta.

80 minūtes | EUR 175

Ķermenis - Black Diamond Ceļojums

Ķermeņa attīrīšana - mitrināšana - sejas maska - masāža

Šī izsmalcinātā 111SKIN procedūra sniedz nepārspējamus rezultātus izlīdzinot, veidojot un barojot ādu. Pateicoties īpašajām masāžas tehnikām un unikālajām produktu formulām, tiek stimulēta limfodrenāža un āda tiek nostiprināta. Jūsu sejai tiks uzklāta aktīvo audu maska. Rezultātā gludāks, tvirtāks siluets un starojoša āda.

80 minūtes | EUR 195

Par 111SKIN

111SKIN, ko dibināja ASV un Eiropas padomes sertificēts plastikas ķirurgs Dr. Jannis Alexandrides MD FACS, ir 30+ gadu pieredze. 111SKIN izmanto ķirurģijas zināšanas un novatoriskas formulas, kas atkārto klīniskās ārstēšanas efektus. Zīmola izpilddirektore un dibinātāja Eva Alexandrides vada uzņēmuma radošo virzienu un zīmola stratēģiju, kā arī tā ilgtspējību un iespēju attīstīties.

Par Kempinski The Spa

Spa centrā ir sešas procedūru telpas, kā arī privātā sauna Pirts Suite, relaksācija telpa, 16 m garš peldbaseins, Rasul dūņu telpa, bio sauna un mūsdienīga trenažieru zāle. Spa ir atvērts katru dienu no pulksten 9:00 līdz 21:00. Fitnesa centrs ir atvērts visu diennakti viesnīcas viesiem.