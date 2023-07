Rudenī Rīgā uzstāsies pretrunīgi vērtētais Džordans Pītersons 

Jau kādu laiku dr. Dž. Pītersons (J. Peterson) ceļo pa pasauli, iepazīstinot ar savu jaunāko grāmatu – „Ārpus kārtības”. Šī grāmata ir savulaik par bestselleru kļuvušās, gandrīz 50 pasaules valodās tulkotās grāmatas „12 dzīves likumi” turpinājums, kas tika izdota pirms vairākiem gadiem un sagaidīja ne mazāku ažiotāžu.

Pirmo reizi turnejā iekļautas abas Baltijas valstis. Lietuvā, „Avia Solutions Group” arēnā Dž. Pītersons (J. Peterson) uzstāsies 26. oktobrī.

Viens no populārākajiem pašpalīdzības autoriem

Debatētājs dr. Dž. Pītersons (J. Petersons) ļoti īsā laikā ir ietekmējis miljoniem cilvēku un ieguvis sekotājos visā pasaulē, bet viņa sarežģītās teorijas un idejas neatstāj vienaldzīgos.

Tiek teikts, ka šis autors – daudzslāņaina personība.

Vieniem viņš ir labi pazīstams kā Toronto universitātes zinātnieks, kurš pēta cilvēka personības problēmas, klientu iecienīts empātisks psihoterapeits. Citiem – zvaigzne, kurai seko miljoniem konservatīvu jauniešu. Trešajiem – viens no populārākajiem pašpalīdzības grāmatu autoriem.

Dr. Dž. Pītersons (J. Peterson) ir mācījis mitoloģiju juristiem, ārstiem un uzņēmējiem, konsultējis ANO ģenerālsekretāru, palīdzējis saviem klīniskajiem pacientiem ārstēt depresiju, obsesīvi kompulsīvos traucējumus, trauksmi un šizofrēniju, strādājis kā padomdevējs Kanādas lielāko advokātu biroju vecākajiem partneriem, kā arī lasījis daudz lekciju Ziemeļamerikā un Eiropā.

Kopā ar saviem studentiem un kolēģiem no Hārvardas un Toronto universitātes dr. Dž. Pītersons (J. Peterson) ir publicējis vairāk nekā simts zinātnisku rakstu, pārveidojot mūsdienu izpratni par personību. Viņa grāmata „Nozīmju kartes: ticības arhitektūra” („Maps of Meaning: The Architecture of Belief”) radikāli pārveidoja reliģijas psiholoģiju.

Zinātņu doktora 2018. gadā izdotā grāmata „12 dzīves likumi. Haosa un kārtības līdzsvars” („12 Rules for Life: An Antidote to Chaos”) tika pārdota vairāk nekā 4 miljonos eksemplāru visā pasaulē. Grāmatas turpinājums „Ārpus kārtības: vēl 12 dzīves likumi” („Beyond Order: 12 More Rules for Life”) tika izdota 2021. g. 2. martā.