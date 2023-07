Cik liels ir PVN un muitas nodoklis dāvanai no trešās valsts, ko saņemu pa pastu?

Atbild Valsts ieņēmumu dienesta Sabiedrisko attiecību daļa:

“Sūtījums, ko privātpersona no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, sūta citai privātpersonai Latvijā, tā saņēmējam ir jādeklarē. Sūtījumu atbrīvo no nodokļiem, ja preču vērtība nepārsniedz 45 eiro un ja tas nav komerciāls.



Ja preču vērtība nekomerciālā sūtījumā (dāvana) pārsniedz 45 eiro, saņēmējam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis no visas summas jeb no pirmā centa. Ja preču vērtība sūtījumā pārsniedz 150 eiro, papildus ir jāmaksā arī muitas nodoklis. Vairāk lasiet VID tīmekļvietnes sadaļā Privātpersonas sūtījums citai privātpersonai (www.vid.gov.lv/lv/davanas-nekomerciali-sutijumi).



Preču vērtība nosūtītājam ir jānorāda sūtījuma pavaddokumentā – pasta deklarācijā.



Lai radītu pašdarinātu dāvanu, ir nepieciešami izejmateriāli un tās izgatavotāja ieguldītie resursi, tai skaitā darba, elektroenerģijas un citas izmaksas. Tādējādi gadījumā, kad tiek sūtīta pašdarināta dāvana, tās vērtība var tikt noteikta, summējot izejmateriālu vērtību un ieguldītos resursus dāvanas izgatavošanai.



Ja minēto izmaksu apmērs nav zināms, preces muitas vērtību iespējams noteikt, pamatojoties uz publiski pieejamu informāciju par preces cenu, par kādu tā tiktu pārdota parastā tirdzniecības procesā”.

VID min šādu piemēru: “Piemēram: fiziskā persona ir saņēmusi dāvanu no ASV, kurā ir kurpes 120 eiro, šalle 20 eiro un lietussargs 25 eiro vērtībā. Preču kopēja vērtība - 165 eiro. Šallei un lietussargam var piemērot atbrīvojumu no muitas nodokļa, jo to kopējā vērtība nepārsniedz 45 eiro. Savukārt par kurpēm ir aprēķināms muitas nodoklis. Fiziskā persona var izvēlēties divus vaidus, kā veikt nodokļu maksājumu:

1.variants - atbilstoši konkrētās preces kodam noteiktajai muitas nodokļa likmei saskaņā ar EK Regulu Nr.2658/87, 2. variants – pēc muitas nodokļa vienotās procentuālās likmes 2,5% apmērā. PVN aprēķināms no visu preču vērtības, kurai pieskaita muitas nodokļa summu.

* Pirmajā variantā muitas nodokli aprēķina atbilstoši konkrētās preces kodam noteiktajai likmei – 8%. 120 eiro x 8% = 9,6 eiro. Pēc tam par sūtījumu tiek aprēķināts PVN: 21% no 174,60 EUR (120+20+25+muitas nodoklis 9,6 eiro) = 36,67 eiro. Nodokļu summa, kas saņēmējam jāsamaksā, kopā ir 46,27 eiro (9,6 EUR + 36,67 EUR) vai

* Otrajā variantā muitas nodokli aprēķina pēc vienotās procentuālās likmes - 2,5% . 120 EUR x 2,5% = 3 eiro. Pēc tam par sūtījumu tiek aprēķināts PVN: 21% no 168 EUR (120+20+25+muitas nodoklis) = 35,28 eiro. Nodokļu summa, kas saņēmējam jāsamaksā, kopā ir 38,28 eiro (3 + 35,28 eiro).

Persona var izvēlēties sev ērtāko preču atmuitošanas veidu: * vai nu pati, pieslēdzoties VID EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēmai), aizpildīt un iesniegt vienkāršu Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem; * vai arī izmantot “Latvijas pasta” vai eksprespastu muitas brokeru vai citu muitošanas speciālistu piedāvātos maksas pakalpojumus muitas formalitāšu veikšanai.

Te jāuzsver, ka izdevīgāk atmuitošanas procedūru veikt pašam, jo tad nav jāmaksā par starpniecību. Piemēram, lietotnē pasts.lv minēts, ka par muitas pakalpojumu sūtījumam līdz 150 eiro uz vietas pasta nodaļā jāmaksā 5,99 eiro plus 90 centi kā komisijas maksā.