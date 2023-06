Katrs piektais lietotais auto tiek pārdots ar samazinātu nobraukumu vai ir sists

Auto nozares datu uzņēmuma “carVertical” Latvijā veiktajā pētījumā novērots, ka lētākajām automašīnām valstī ir krietni lielāks risks būt ar viltotu nobraukumu.

Lētākus auto pirkt ir riskantāk

Vairāk nekā piektdaļa Latvijas lietotu automašīnu ir viltots jeb “attīts” nobraukums. Tas norāda uz to, ka odometra rādījuma viltošana ir bieža parādība un autobraucējiem ir jāuzmanās, iegādājoties transportlīdzekli. Lielākais risks tikt apkrāptiem ir pērkot auto, kura cena ir līdz 5000 eiro. 22,6 % transportlīdzekļu šajā cenu kategorijā ir ar viltotu nobraukumu.



“Pircējiem, kas Latvijā meklē lētu auto, ir paaugstināts risks uzdurties uz odometra krāpniecības gadījumiem. Taču arī citās cenu kategorijās šis risks ir ievērojams. Pērkot dārgu transportlīdzekli ar viltotu nobraukumu, iespējams iedzīvoties neparedzētos izdevumos un piedzīvot strauju auto vērtības kritumu,” saka Mats Buzelis (Matas Buzelis), “carVertical” auto nozares eksperts.



22,5 % “carVertical” Latvijā pārbaudītu auto vērtībā no 5000 līdz 10 000 eiro konstatēti viltoti nobraukuma dati. Auto ar “attītu” nobraukumu ne tikai krītas tā vērtība, bet arī ir grūtāk precīzi plānot tā uzturēšanas darbus.



Drošāk ir iegādāties transportlīdzekļus, kas ir vērti vairāk nekā 45 tūkstošus eiro. Tikai 14,4 % šādu auto ir viltots nobraukums. Taču arī šis ir augsts risks pazaudēt vairākus tūkstošus eiro.

Vairāk ne puse transportlīdzekļu Latvijā ir iepriekš bojāti

Latvijā ir ne tikai augstāka iespēja uzdurties automašīnām ar viltotu nobraukumu nekā Eiropas vidienē vai Austrumeiropas valstīs, bet arī ir grūtāk izvairīties no auto, kas ir iepriekš bojāts, liecina pētījuma dati.



39,8 % auto Latvijā vērtībā līdz 5000 eiro ir cietuši negadījumā, vai arī ir gūti cita veida bojājumi. Jo dārgāks ir transportlīdzeklis, jo pieaug iespējamība, ka tas ir iepriekš bojāts.



“Lai arī lētākiem auto ir mazāk bojājumu ierakstu, to var izskaidrot ar to, ka lētāku vai vecāku automašīnu vadītāji neuztraucas par nelielām buktēm vai skrāpējumiem. Savukārt dārgāku auto īpašnieki gūtos bojājumus biežāk piesaka apdrošinātājiem,” paskaidro M. Buzelis.



Transportlīdzekļiem vērtībā no 30 līdz 45 tūkstošiem eiro ir visvairāk bojājumu ierakstu. 49,6 % šādu auto ir cietuši negadījumā.



Auto nozares eksperts norāda, ka transportlīdzeklim ar pagātnē gūtiem bojājumiem var būt mehāniski un drošību apdraudoši defekti, kas var novest pie dārgiem remontiem servisā. Tādēļ ir svarīgi rūpīgi pārbaudīt automašīnu, pirms tās iegādes.