Kinogrupa no Latvijas pirmo reizi iekļūst lielāko Eiropas kinoteātru topā

Starptautiskā Kinoteātru savienība (UNIC) – organizācija, kas pārstāv kinoteātru intereses 39 Eiropas valstīs – publicējusi otro izdevumu “Giants of Exhibition: Europe“, sarindojot labākās Eiropas kinogrupas pēc ekrānu skaita.

„Apollo Kino“, kas bāzēts Igaunijā, Baltijas valstīs ir pieejams 16 vietās, trijās no tām – Latvijā, un kopumā tam ir 81 auditorija.

UNIC prezidents Fils Kleps (Phil Clapp) savā uzrunā sacīja: “Visu UNIC biedru vārdā es vēlos apsveikt katru no piecdesmit uzņēmumiem, kas svin iekļūšanu Eiropas lielāko kinoteātru saimē. Kopumā lielākās kinogrupas pārstāv gandrīz 20 000 ekrānu un vairāk nekā 2600 kinoteātru Eiropā. Atklājot šo lielāko Eiropas kinoteātru ķēžu reitingu, gribu arī pateikties kinoteātriem par lielo ieguldījumu mūsu sabiedrībā. Papildus to ekonomiskajai nozīmei tie ataino arī mūsu kultūru un mantojuma būtību [..].”

„Ņemot vērā nelielo Baltijas tirgu un iedzīvotāju skaitu, mums ir divkāršs prieks un gods būt „Giants of Exhibition“ sarakstā. Mēs patiesi svinam lielo ekrānu ’’atdzimšanu“ pēc tik ilgiem, sarežģītiem laikiem šajā nozarē. „Apollo Kino“ cenšas būt viena no modernākajām un inovatīvākajām kinoteātru ķēdēm pasaulē, kas attīsta dažādus luksus konceptus, piemēram, kinoteātru bāru atpūtas telpas, restorānus, vintage un sporta auditorijas, regulējamas „Apollo Star“ sēdvietas un dīvānus. Mēs esam kaislīgi un rotaļīgi savā darbībā un vēlamies, lai mūsu klienti to sajūt!“ sasniegumu komentē uzņēmuma direktore Kadri Arma (Kadri Ärm).

“Apollo Group“ ir vadošā izklaides grupa Baltijas valstīs un viens no straujāk augošajiem izklaides uzņēmumiem Eiropā. Kopā „Apollo Group“ tiek pārstāvēti 11 zīmoli, kā „Apollo Kino“, „Blender“, „O’Learys“, „Vapiano“, „KFC“, „Lido“ u.c.

Šobrīd „Apollo Kino“ ir Baltijas valstīs lielākā kinoteātru ķēde, ietverot 16 kinoteātrus. Pirmais „Apollo Kino“ Latvijā tika atvērts 2019. gadā tirdzniecības centrā „Akropole Rīga“, vēlāk sekoja arī „Apollo Kino Plaza“ un „Apollo Kino Domina“. Šis ir pirmais kinoteātris ar pašapkalpošanās konceptu un pirmais, kas ieviesis piecu veidu sēdvietu dažādību (kluba sēdvietas, divvietīgie dīvāni, restorānu sēdvietas, zvaigžņu sēdvietas, vintage dīvāni).