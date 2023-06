Šoferi dienā uzpilda 30 tūkstošus litrus degvielu un norēķinās, izmantojot auto numura zīmi

Šis risinājums ļauj degvielas apmaksas procesu veikt pilnībā automātiski. Circle K DUS esošās kameras, kuru uzstādīšanu nodrošināja uzņēmums Citrus Solutions, nolasa klienta auto numura zīmi, sistēma apstiprina maksājumu, aktivizē sūkni un, kad klients pabeidz degvielas uzpildi, no bankas kartes tiek iekasēta maksa par degvielu.

“Klienti ļoti augstu vērtē šo pakalpojumu – interese un Easy Fuel izmantošanas biežums ir būtiski lielāks nekā sākotnēji plānojām. Galvenie iemesli, kuru dēļ klienti gan visbiežāk vilcinās izmantot pakalpojumu, ir bailes par lietotnes drošību, kā arī nepareizi iestatīti uzstādījumi viedtālrunī, kas ne vienmēr nosaka telefona īpašnieka atrašanās vietu. Strādājam pie tā, lai izglītotu savus klientus un iedrošinātu lietotni izmantot, jo par tās drošību uztraukumam nav pamata,” stāsta Circle K Latvia degvielas kategorijas vadītājs Gatis Titovs.

“Daudzās jomās esam pirmie, kas ievieš jaunas, līdz šim Latvijā vēl neiepazītas tehnoloģijas un risinājumus, kas iedzīvotājiem padara ērtāku ikdienu. Šajā reizē esam gandarīti, ka Citrus Solutions kolēģi ierobežotā un intensīvā laika posmā īstenoja iecerēto. Sava veida izaicinājums bija reģionos esošās degvielas uzpildes stacijas, jo bija būtiski tehnoloģiju uzstādīšanas vietā būt gataviem pielāgoties situācijai un operatīvi pieņemt tehniskus lēmumus. Ir iepriecinoši redzēt, ka risinājums aktīvi tiek izmantots un padara vienkāršāku darbu staciju darbiniekiem un ērtāku degvielas uzpildīšanās procesu autobraucējiem,” uzsver Uldis Tatarčuks, Tet valdes priekšsēdētājs.

Citrus Solutions nodrošināja Latvijā esošajās 83 Circle K DUS atbilstošu aprīkojumu un videokameras, lai īstenotu numura nolasīšanas funkciju. Tehnoloģiski katrā DUS ir īpaša darba stacija, kas saņem un apstrādā video plūsmu no ierakstu iekārtas un kamerām. Savukārt kamerām ir norādīts konkrēts lauks no kopējā attēla, ko tā redz, kurā ir nepieciešams atrast automašīnas numuru, lai sistēma saprastu, ka pie konkrētā sūkņa ir tieši konkrētais auto, nevis kāds blakus stāvošs transporta līdzeklis. Kad numurs no šī attēla ir iegūts, tas ar programmu darba stacijā tiek apstrādāts un salīdzināts ar “Easy Fuel” lietotnē norādītājiem datiem, un darījums tiek veikts pēc apstiprinājuma šajā lietotnē.

Kā darbojas Circle K "Easy Fuel"

Klientiem ir jāreģistrē automašīnas numura zīme lietotnē “Easy Fuel” un jāpievieno bankas karte. Kopš iespēja ir parādījusies, lietotni lejupielādējuši jau aptuveni 15 000 lietotāju. Kad auto ir reģistrēts lietotnē, DUS var sākt degvielas uzpildi. Teritorijā esošās kameras nolasa automašīnas numura zīmi, sistēma apstiprina maksājumu, aktivizē sūkni un, kad klients ir pabeidzis degvielas uzpildi, no bankas kartes tiek iekasēta maksa par degvielu.