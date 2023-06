Kā nepārmaksāt par aizdevumu lielu naudu?

Izlasi arī to, kas rakstīts ar ļoti maziem burtiem

Lai saprastu, cik patiesībā lielas ir kopējās kredīta izmaksas, ļoti vērtīgi ir izlasīt visus līguma nosacījumus un īpašu uzmanību pievērst ne tikai kredīta procentu likmei, bet arī citām izmaksām. Tieši kredīta kopējām izmaksām ir jābūt noteicošajām, izvēloties kredīta piedāvājumu. Tās sevī iekļauj kredīta noformēšanas maksu, ikmēneša apkalpošanas maksu un procentu likmi. Aprēķināt kopējās kredīta izmaksas ir ļoti vienkārši – sareizini ikmēneša maksājumu ar kredīta atmaksas mēnešu skaitu un no šīs summas atņem summu, ko aizņēmies. Rezultāts var būt pārsteidzoši liels, tāpēc izvēloties kredīta piedāvājumu, nefokusējies tikai uz procentu likmi! Nereti ievērojamu summu kredīta kopējās izmaksās sastāda noformēšanas komisija, kas ir vienreizējs maksājums un tiek ieturēts slēdzot jaunu kredīta līgumu. Šī summa vai nu tiek automātiski ieturēta izmaksājot aizdevumu vai arī to pieskaita pie kredīta pamatsummas, līdz ar to tā tiek aplikta arī ar procentu likmi, kāda tiek piemērota visam kredītam. Ja līguma noformēšanas komisija līgumā nav atrunāta, tad vēl rūpīgāk izpēti līgumu un atmaksas grafiku, un īpašu uzmanību pievērs gada procentu likmei – tā var būt nesamērīgi liela.

Mūžīgi neatmaksājamais – īstermiņa distances kredīts

Iespējams, tev nav svešs šāda veida aizdevums, par kuru ilgstoši vari maksāt pagarināšanas maksu (maksājums sastāv tikai no procentiem) un pamatsummu atdot, kad vēlies. Diemžēl daudziem atmaksāt uzreiz visu kredīta summu ir ļoti apgrūtinoši, tāpēc līgums tiek pagarināts. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārskatu par patērētāju (nebanku) kreditēšanas tirgus darbību 2021. gadā, 52 % kredītņēmēju īstermiņa distances līgumus pagarināja trīs un vairāk reizes. Līguma pagarināšana nozīmē, ka tiek maksāti tikai procenti no iztērētās summas, līdz aizņēmējs pats nesakrāj naudu pilnai kredīta atmaksai.

Ir risinājums!

"LATVIJAS KREDĪTŅĒMĒJU PALĪDZĪBAS PROGRAMMA" ir lielisks palīgs tiem, kas vēlas būtiski samazināt esošo kredītu ikmēneša maksājumu, ietaupīt uz administratīvajiem izdevumiem un samazināt procentu likmi. Ja tev ir vismaz 1 esošs kredīts, ir vērts apsvērt "LATVIJAS KREDĪTŅĒMĒJU PALĪDZĪBAS PROGRAMMA" piedāvājumu par kredītu apvienošanu. Tā ir iespēja visas tavas saistības apvienot vienā kredītā ar daudz izdevīgākiem nosacījumiem un turpmāk katru mēnesi veikt tikai vienu maksājumu. Tavs ieguvums būs samazināta procentu likme un līdz ar to arī mazāks ikmēneša maksājums. Turklāt katra klienta situācija tiek izskatīta individuāli un pat tad, ja tev ir tikai viens kredīts, kuram vēlies piemērot visizdevīgākos noteikumus, risinājums tiks atrasts.

SIA “LATVIJAS KREDĪTŅĒMĒJU PALĪDZĪBAS PROGRAMMA” ir licencēts kredītu starpnieks (licences nr. KS-15). Kopš 2017. gada LKPP.LV ir Latvijā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Katru mēnesi ar LKPP.LV palīdzību vidēji 500 kredītņēmēji samazina savu esošo kredītu procentu likmi, ikmēneša maksājumu un atmaksas termiņu. No 2022. gada LKPP.LV palīdz arī saimnieciskās darbības veicējiem.

Vairāk informācijas: WWW.LKPP.LV, INFO@LKPP.LV, +371 24882424, +371 64444446.

Raksts tapis sadarbībā ar LKPP.LV.