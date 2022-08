Bioloģiskā kanalizācija - montāžas process soli pa solim

Šajā rakstā esam apkopojuši vērtīgus ieteikumus par montāžu procesu, iekārtas izvēli, sagatavošanās darbiem, kā arī video no objekta Jelgavas novadā, kurā soli pa solim atspoguļota bioloģiskās kanalizācijas uzstādīšana. Lasiet tālāk rakstā, lai uzzinātu vairāk!

Objekts

Šajā konkrētajā piemērā apskatītais objekts atrodas Cenā, Jelgavas novadā. Īpašums atrodas jaunbūvju rajonā. Tā teritorija sniedzas 3200 m2 platībā, kurā atrodas divas ēkas - dzīvojamā ēka (160 m2) un saimniecības ēka (120 m2). Pēc ēku būvniecības darbu pabeigšanas paredzēts, ka tās apdzīvos aptuveni 4 cilvēki.Pieslēgums pie pilsētas kanalizācijas šeit nav iespējams, tāpēc kanalizācijas sistēmas izbūve plānota ar bioloģiskās attīrīšanas iekārtu.

Svarīgi piebilst, ka ļoti lielu lomu bio kanalizācijas uzstādīšanas procesā spēlē attiecīgajā vietā esošais gruntsūdeņu līmenis un augsnes tips (mālaina, kūdraina vai smilšaina augsne).

Objekts kopumā vērtējams kā vidēji sarežģīts, jo augsne tajā ir smilšaina, gruntsūdeņu līmenis augsts, tādējādi gada slapjākajā periodā appludinot teritoriju. Tāpat arī, ņemot vērā šos faktorus un to, ka tuvumā atrodas meliorācijas grāvis, īpašuma teritorijā nebija nepieciešams paredzēt inflitrācijas lauku, kurā novadīt ūdeni.

Zemāk attēlā redzams, kā īpašums izskatās ziemas/pavasara laikā, kad tajā, sniegam kūstot un nokrišņu rezultātā, ir ļoti augsts mitruma līmenis un veidojas peļķes.

Foto: SIA Eco Tehnoloģijas

Sagatavošanās darbi

Zemes gabala / teritorijas novērtējums

Lai darbi objektā noritētu maksimāli efektīvi, tajā jau pirms kanalizācijas sistēmas izbūves uzsākšanas bija veikti zemes līdzināšanas darbi, tādējādi atvieglojot drenāžu ierīkošanu un citus procesus. Arī citu objektu īpašniekiem jāpievērš uzmanība reljefam, koku un krūmu novietojumam, kā arī tam, kur potenciāli varētu atrasties iekārta.

Likumdošana un pašvaldību prasības

Tāpat īpašuma saimniekiem pirms iekārtu montāžas vienmēr nepieciešams uzzināt attiecīgās pašvaldības likumdošanas regulējumus attiecībā uz kanalizācijas ierīkošanu. Vairāk informācijas: Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu.

Iekārtas tips un ūdens novadīšanas iespējas

Ne mazāk būtiska ir pašas iekārtas izvēle. Ar ko atšķiras septiķis no bioloģiskās kanalizācijas? Kā izvēlēties piemērotāko?

Ūdens attīrīšanas process ar bio kanalizāciju vai septiķi ir atšķirīgs. Ar bioloģiskās kanalizācijas attīrīšanas iekārtu ūdens var tikt novadīts atklātā vidē, piemēram, dīķī, ezerā, meliorācijas grāvī u.tml.

Savukārt, veicot notekūdeņu attīrīšanu ar septiķi, pēc tā tiek izveidots speciāls infiltrācijas lauks, kura slāņus veido oļi, grants, drenāžas caurules vai tuneļi un kurš kopā ar pašu iekārtu kalpo par kopējo ūdens attīrīšanas sistēmu, kurā norit ūdens attīrīšana. Septiķus parasti izmanto lauku viensētās, savukārt bioloģisko kanalizāciju - pilsētās.

Montāžas process

1. Līdzīgi kā vairumā šāda tipa objektu pirmais solis ir notekūdeņu sistēmas izbūve. Konkrētā objekta gadījumā tā aptver abu ēku apkārtējos perimetrus. Darbu veikšanai tika izmantots mini eskavators ar 60cm kausu, ar kuru tika sagatavotas tranšejas (parasti ap 40-60cm dziļas) priekš 110mm PVC lietus notekūdeņu caurulēm. Atkarībā no īpašuma platības, ēkas sienu plānojuma, reljefa u.c. faktoriem, šādas caurules lielākoties pieejamas 1m, 2m un 3m garumā. Papildus, protams, jāparedz arī dažāda tipa savienojumi (T veida, 45 vai 90 grādu u.c.), lai pieslēgtos pie pārējām sistēmām.

Svarīgi atcerēties!

Vienmēr pievērsiet uzmanību kanalizācijas cauruļu klasei. Šajā objektā izmantotas SN8 klases caurules, kurām piemīt lielāka izturība, salīdzinot ar SN4 un citām klasēm.

Pilsētas ūdensvadiem vai īpašumos ar izteikti lielu ūdens patēriņu parasti izmanto lielāka diametra PVC caurules, piemēram, 160mm.

Meliorācijas grāvim vienmēr ir jābūt zemākam par cauruļu izvada augstumu, lai nodrošinātu to, ka ūdens tiek aizvadīts paštecē.

Foto: SIA Eco Tehnoloģijas

Foto: SIA Eco Tehnoloģijas



2. Kolīdz notekūdeņu sistēmas izbūve ir veikta, tam seko meliorācijas darbi. Kā jau minējām augstāk rakstā, būtisks atvieglojums šajā objektā ir fakts, ka nav nepieciešams infiltrācijas lauks un ūdeni paredzēts novadīt netālu esošajā meliorācijas grāvī, taču, neskatoties uz to, sākotnēji īpašums bija ļoti applūdis. Savienojot lietus ūdens sistēmas tranšejas ar drenāžas caurulei paredzēto tranšeju jeb kopējo meliorācijas trasi, tiek izrakts attālums no īpašuma līdz meliorācijas grāvim (daļa rakšanas darbu noritēja blakus esošajā īpašumā, tāpēc svarīgi vienmēr savlaicīgi saskaņot ar kaimiņiem jebkādus darbus, kas veicami viņu teritorijā). Turklāt meliorācijas darbiem tika izmantotas drenāžas trubas ar kokosa filtru (diametrs 113/128mm). Pateicoties meliorācijas caurulēm tika nodrošināts tas, ka gruntsūdeņu līmenis nepaceļas virs 40cm.

3. Visbeidzot - bioloģiskā kanalizācija un tās uzstādīšana. Iekārtas uzstādīšanas procesā tiek izrakta bedre, kurā to paredzēts novietot. Pirms tās novietošanas zemes līmenis tiek apbērts ar smilšu slāni, tādējādi arī atvieglojot līmeņošanas darbus. Izmantojot to pašu mini eskavatoru, ar kuru tika raktas tranšejas lietus ūdens cauruļu ierīkošanai, tiek veikta arī iekārtas novietošana paredzētajā vietā. Tam tiek izmantotas ķēdes, ar kurām tvertne iestiprina un ieceļ bedrē. Pirms bedres aizrakšanas svarīgi pārliecināties, ka bioloģiskās kanalizācijas iekārta ir precīzi nolīmeņota. Lielākoties iekārta paliek aptuveni 5cm virs zemes līmeņa. Būtiskākais šajā etapā ir pareizs kritums, proti, lai izvads atrastos zemāk par ievadu (šajā gadījumā ievads atrodas 50cm no tvernes augšas, savukārt izvads 60cm). Pēc tam tvertne tiek uzpildīta ar bioloģisko šķidrumu, kas tālākajā procesā ar tajā esošo baktēriju palīdzību nodrošinās ūdens attīrīšanu tvertnes kamerās.

Foto: SIA Eco Tehnoloģijas

Foto: SIA Eco Tehnoloģijas

Foto: SIA Eco Tehnoloģijas

Iekārtas izvēle

Ļoti nozīmīga ir arī pati iekārtas izvēle. Līdzīgi kā ar vairumu preču mūsdienās, piedāvājums ir ļoti plašs un ne vienmēr nezinātājs tajā ir spējīgs noorientēties. Šajā objektā, kurā bioloģiskās kanalizācijas uzstādīšanas, meliorācijas un lietus ūdens savākšanas sistēmas darbus veica kompānija SIA Eco Tehnoloģijas, tika izvēlēts pašmāju ražojums - iekārta BioVRT-3N no uzņēmuma Virte Tehnoloģijas. Zemāk esam apkopojuši šīs iekārtas parametrus:

Ieteicams izvēlēties iekārtas ar CE marķējumu, kas nozīmē, ka tām ir veikti kvalitātes testi un atbilst ES prasībām. Iekārtas izmaksas sastāda aptuveni X eur.

Noslēgumā

Bioloģiskā kanalizācija un septiķis ir optimālākais oficiāli atļautais autonomais kanalizācijas veids vietās, kur ir augsti gruntsūdeņi un nav iespējas pieslēgties pilsētas ūdensvadam. Tas ir efektīvs risinājums, lai pilnvērtīgi apdzīvotu īpašumus arī nomaļākās vietās. Šādu īpašumu saimniekus aicinām rūpīgi izvēlēties sadarbības partnerus, kas būs atbildīgi par kanalizācijas sistēmas ierīkošanu, kā arī izvēlēties tikai pārbaudītas un kvalitatīvas iekārtas. Kopējās montāžas darbu izmaksas ietekmē dažādi faktori t.sk. gruntsūdeņu līmenis, nepieciešamība pēc infiltrācijas lauka, iekārtas u.tml., taču šāds ieguldījums noteikti ilgtermiņā sniegs iespēju uzlabot ikdienu mājsaimniecībā.

Ļoti ceram, ka šis raksts kliedēs neziņu par bioloģiskās kanalizācijas uzstādīšanas procesu un ar to saistītajām niansēm.

Raksts un video (sk. zemāk) tapis sadarbībā ar uzņēmumu SIA Eco Tehnoloģijas.