Eiro kurss kāpj; ECB nolemj eiro bāzes procentlikmi palielināt līdz 0,5%

ECB padomes sēdē tika nolemts galveno bāzes procentlikmi palielināt no 0% līdz 0,5%. Tā bija pirmā reize 11 gados, kad ECB paaugstināja bāzes procentlikmi.

Pēc iepriekšējās ECB padomes sēdes jūnijā izplatītajā paziņojumā bija teikts, ka bāzes procentlikme nākamajā sēdē tiks palielināta par ceturtdaļu procentpunkta, taču ceturtdien tā tika paaugstināta par pusi procentpunkta.

"City Index" analītiķis Favads Razakzada norādīja, ka ECB bijusi spiesta palielināt bāzes procentlikmi vairāk par iecerēto, lai noturētu eiro kursu.

"ECB bija jāpārsteidz, citādi būtu eiro [kursa] kritums, un ar to viņi nevarēja riskēt," konstatēja Razakzada.

ASV Federālajai rezervju sistēmai agresīvi palielinot bāzes procentlikmi, pēdējā laikā pieaudzis dolāra kurss, savukārt eiro pagājušajā nedēļā pirmo reizi divdesmit gadu laikā uz brīdi kļuva mazāk vērtīgs par dolāru.

Naftas cenas ceturtdien samazinājās, reaģējot uz publiskotajiem datiem, ka pagājušajā nedēļā ASV rezerves palielinājušās vairāk par gaidīto tādēļ, ka augsto cenu dēļ krities pieprasījums pēc autodegvielas.

ASV biržās turpinājās kāpums, ko veicina uzņēmumu labie peļņas rādītāji. Savukārt Eiropas biržās nebija vienotas tendences.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,5% līdz 32 036,90 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1% līdz 3999,10 punktiem un indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,4% līdz 12 059,61 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 1% līdz 7270,51 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 0,3% līdz 13 246,64 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,3% līdz 6201,11 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien saruka par 3,7% līdz 96,14 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kritās par 2,9% līdz 103,87 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien palielinājās no 1,0175 līdz 1,0232 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,1975 līdz 1,2002 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās no 138,26 līdz 137,34 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu palielinājās no 84,96 līdz 85,22 pensiem par eiro.