Siltuma cena pieaugs pat četras reizes

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska skaidro, ka tarifu kāpums vērojams ne tikai tur, kur siltumenerģijas ražošanā izmanto dabasgāzi, bet arī tajās vietās, kur lieto šķeldu vai granulas.

Kaut gan šķeldas tirgus, salīdzinot ar gāzes piegādēm, nav pakļauts infrastruktūras pieejamības riskiem, tomēr koksnes importa ierobežojumi, īpaši no Baltkrievijas, šķeldas piedāvājumu tirgū ir ietekmējuši būtiski.

Pakāpenisks šķeldas cenas kāpums bija vērojams jau kopš pagājušā gada rudens – tas skaidrojams gan ar pieaugošām energoresursu izmaksām, kas sadārdzina ražošanu, gan arī ar lielo pieprasījumu. Valdība nolēmusi apkures sezonā no 1. oktobra līdz 1. aprīlim kompensēt pusi no siltumenerģijas, elektrības un dabasgāzes cenu pieauguma.

Carnikavā liels lēciens

No augusta Carnikavā siltumenerģijas cena varētu pieaugt četras reizes. Ādažu novada pašvaldībā norāda, ka beidzies līguma termiņš par dabasgāzes piegādi, kas pēdējos divos gados noteica nemainīgu cenu.

2020. gadā Carnikavas komunālservisa noslēgtais līgums paredzēja par megavatstundu (MWh) 10,13 eiro maksu. Atbilstoši gāzes cenai piegādātās siltumenerģijas cena svārstījās ap 38 līdz 40 eiro par MWh. Līguma termiņam beidzoties, norēķini par gāzi tiks veikti pēc noteiktās biržas cenas katrā konkrētajā mēnesī. Pēc jūlija biržas prognozēm gāzes cena būs 105 eiro par MWh, kas nozīmē, ka siltumenerģijas cena būs 160,09 eiro par MWh.

Carnikavas komunālserviss iesniedzis pieteikumu dalībai Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā, kas paredz katlumājas modernizāciju, pārejot uz granulu apkuri un saules kolektoriem. Katlumāja Tulpju ielā ir visjaudīgākā un saražo aptuveni trešdaļu no kopējā apjoma Carnikavā.

Pļaviņās siltuma tarifs pieaugs gandrīz divas reizes – Pļaviņu komunālie pakalpojumi no 50,20 eiro par MWh plāno to paaugstināt līdz 97,81 eiro. Jaunā cena varētu stāties spēkā 1. novembrī.

Smiltenes novadā no oktobra

Smiltenes novada domes deputāti apstiprinājuši tarifu izmaiņas SIA EcoHeat un pašvaldības apsaimniekotajās Raunas, Mēru un Gaujienas katlumājās.

Drustos no oktobra par MWh būs jāmaksā 78,48 eiro bez PVN pašreizējo 55,48 eiro vietā. Gatartā jaunais tarifs būs 82,89 eiro, par 23,31 eiro vairāk nekā patlaban.

Gaujienā skolai un dzīvojamajai mājai Rīti – 75,18 eiro, bet pēc šķeldas konteinertipa katlumājas uzstādīšanas 82,89 eiro. Patlaban viena MWh siltuma Gaujienā maksā 59,58 eiro bez PVN. Palsmanē tarifs paaugstināsies no 59,58 eiro uz 82,89 eiro.

Raunā jau no septembra tarifs teju dubultosies no 43,98 eiro uz 86,33 eiro par MWh bez PVN, Mēros no 40,41 eiro līdz 105,68 eiro, par Gaujienas pagasta centrālajā katlumājā Robežnieki saražoto siltumu būs jāmaksā 1,54 eiro bez PVN par vienu kvadrātmetru pašreizējo 1,234 eiro vietā.

Domes lēmums paredz arī ūdens uzsildīšanas tarifa izmaiņas Gaujienas pagastā – sākot ar septembri, 14,75 eiro par kubikmetru kopā ar PVN mājokļiem ar ūdens skaitītāju un 29,50 eiro mēnesī ar PVN vienam iedzīvotājam bez skaitītāja. Pašvaldība brīdina, ka ar nākamā gada janvāri plānotas siltumapgādes tarifa izmaiņas arī Smiltenes pilsētā.

Arī Tukumā, Cēsīs, Jūrmalā

Tukumā no oktobra siltuma tarifs varētu sasniegt 80,19 eiro par MWh, par 41,19% vairāk. SIA Talsu bio-enerģija no novembra siltumenerģijas tarifu plāno paaugstināt no 57,09 eiro līdz 88,21 eiro bez PVN.

Cēsīs no jūlija par siltumenerģiju jāmaksā 80,15 eiro par MWh, par 19% vairāk, paredz SIA Adven Latvia jaunie tarifi. Valmierā, Valmieras pagasta Viestura laukumā un Burtnieku pagastā no jūlija par 44,7% pieaudzis siltumenerģijas tarifs, sasniedzot 85,08 eiro par MWh.

Jūrmalā siltuma cena no jūlija paaugstināta par 6,7%, līdz 87,11 eiro par MWh. SIA Ķekavas nami jūnija beigās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegusi pieteikumu tarifa paaugstināšanai no augusta četrarpus reizes – no 39,64 eiro līdz 181,14 eiro par MWh (bez PVN).

Ogrē siltumenerģijas komponentes cenas lēciens jau jūlijā ir par 74,1%, līdz 92,36 eiro par MWh, bet nemainās maksa par uzstādīto jaudu, kas joprojām būs 21,7 eiro par kilovatu gadā.

Jelgavā no jūlija jāmaksā 67,63 eiro, par 6,7% vairāk. Tarifu pieaugums saistīts ar iepirktās siltumenerģijas cenas pieaugumu no SIA Gren Latvija koģenerācijas stacijas, kas izmanto šķeldu, izmaksas pieaugušas par 737 100 eiro jeb 10,2 procentiem.

Var arī pazemināt

Negaidīts izņēmums ir Brocēni, kur no jūlija siltumenerģijas tarifs samazināts par 3,2% – līdz 47,22 eiro par MWh. Šis ir viens no zemākajiem tarifiem Latvijā, lielā mērā pateicoties šķeldas izmantošanai.

Arī Daugavpilī no jūlija par siltumenerģiju jāmaksā par 3,9% mazāk nekā iepriekš – 90,64 eiro par MWh.