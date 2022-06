unsplash.com

Darba tirgus varētu piedzīvot lielu darbinieku migrāciju, jo cilvēki vēlas iegūt labāku atalgojumu, atklāj aptauja

Sagaidāms, ka turpināsies darbinieku meklējumi pēc labāk atalgotām darbavietām, jo katrs piektais aptaujas dalībnieks norāda, ka nākamo 12 mēnešu laikā varētu nomainīt darba vietu. Tas ir viens no galvenajiem secinājumiem, kas izriet no PwC veiktās 52 195 darbinieku aptaujas 44 valstīs un teritorijās “Global Workforce Hopes and Fears” – tā ir viena no lielākajām jebkad veiktajām pasaules darbaspēka aptaujām.