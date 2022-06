Latvijas autonomas tirgū ieviests auto abonēšanas pakalpojums

“Faktiski auto abonēšanas pakalpojums ir nākotnes mobilitātes modelis, ko, sekojot patērētāju pieprasījuma izmaiņām, esam ieviesuši arī Latvijas auto nomas tirgū. Aizvadītajos gados esam novērojuši, ka cilvēki sāk pievērst uzmanību ilgtspējai un funkcionalitātei. Sabiedrībā arvien pieaug izpratne, ka automašīna vairs nav tikai statusa priekšmets, bet gan instruments, ar kura palīdzību pārvietoties savās ikdienas gaitās. Šo pasaules uztveres maiņu noteikti veicina arī auto koplietošanas pakalpojumu attīstība. No finanšu pratības viedokļa auto abonēšana ir uzskatāma par gudrām saistībām, jo nenoteiktības pilnajos laikos, ko radījusi jaunā ģeopolitiskā realitāte Eiropā, pandēmijas sekas un ekonomiskie procesi pasaules tirgos, šis pakalpojums sniedz iespēju uzņemties saistības tik ilgi un tādā apmērā, cik tās ir iespējams nokārtot. Turklāt auto nomas maksa ir ne vien fiksēta visā līguma darbības termiņā, ļaujot kontrolēt izdevumus, bet arī zemāka par jauna auto uzturēšanas izdevumiem, pērkot spēkratu līzingā. Varētu teikt, ka auto abonēšanu izvēlas nobrieduši cilvēki, kuriem ir svarīga funkcionalitāte, ilgtspēja un izmaksu attiecība pret ieguvumu,” atvērtā līguma idejisko konceptu iezīmē Krišjānis Znotiņš, “Renti plus” vadītājs.

Atvērtā līguma princips ilgtermiņa autonomā ir pieejams Premium abonementam. Atšķirībā no terminētajiem līgumiem, kas paredz auto nomu periodam no viena līdz trim gadiem, atvērtā līguma minimālais sadarbības termiņš ir viens mēnesis, pēc kura nomniekam ir iespēja atteikties no iznomātā spēkrata jebkurā brīdī bez līgumsoda vai citām ilgtermiņa saistībām, ļaujot nomniekam rīkoties atbilstoši mainīgajai ekonomiskajai situācijai. Mobilitātes paradumus arvien vairāk ietekmē arī vides prasības siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanai. Pieaugošās vides prasības, virzoties uz bezizmešu transporta ieviešanu, apgrūtina ilgtermiņa saistību uzņemšanos mobilitātes nodrošināšanai ar autotransporta nozari nesaistītām fiziskām un juridiskām personām.

Atbilstoši “Renti plus” klientu izpētes datiem šobrīd 60% ilgtermiņa autonomas klientu ir juridiskas, bet 40% fiziskas personas. Autonomu izvēlas klienti no 25 līdz 63 gadu vecumam, turklāt 85% no viņiem dzīvo Rīgā un Pierīgā. Lai arī šobrīd vairums klientu ir tieši vīrieši, pakalpojumam nostabilizējoties tirgū, prognozējams sieviešu īpatsvara būtisks pieaugums, jo autonomas pakalpojums nodrošina iespēju klientam koncentrēties uz savu ikdienas darbību, neapgūstot papildu prasmes un netērējot papildus laika resursus regulāram auto apkopēm, riepu maiņai un tehniskajai apskatei, ko nodrošina auto iznomātāji līguma ietvaros, klientu nodrošinot ar aizstājējauto.

Auto tirgus pasaulē un Latvijā piedzīvo iepriekš nepieredzētas izmaiņas. Strauji kāpj gan jaunu, gan lietotu automašīnu cenas, kā arī to apkopes un uzturēšanas izmaksas. Izmaksu kāpuma un piegāžu kavēšanās dēļ, jaunu automašīnu iegāde iedzīvotājiem kļūst arvien nepieejamāka un sarežģītāka. Salīdzinot šā gada pirmo ceturksni ar 2021. gada pirmajiem trim mēnešiem, lietoto auto cenas Latvijā pieaugušas par aptuveni 20%. Savukārt populārāko auto marku jauno modeļu piegāde var kavēties teju pusgadu. Atbilstoši “Renti plus” prognozēm pārskatāmā nākotnē inflācija un automašīnu cenas tikai turpinās pieaugt.

Ilgtermiņa auto noma jeb auto abonēšana ir viens no veidiem, kā piemēroties jaunajiem tirgus izaicinājumiem, pilnībā saglabājot kontroli pār izmaksām. Visas auto apkopes un uzturēšanas izmaksas ir iekļautas vienotā un fiksētā ikmēneša abonēšanas cenā. Tradicionāli līguma darbības laikā auto nomu klienti katru mēnesi var izvēlēties jaunu automašīnu atbilstoši mainīgajām vajadzībām. Jaunuzņēmumu gadījumā autonoma ir nozīmīga kā no pakalpojuma pieejamības viedokļa ierobežotu apgrozāmo līdzekļu gadījumā, tā arī ilgtermiņa saistību neesamības dēļ.

“Renti plus” ir AS Renti radīts mobilitātes pakalpojums, jaunā biznesa līnija uzsākta 2022. gadā. Uzņēmums plāno mainīt mobilitātes tirgu Latvijā un mazināt jaunu auto modeļu pieejamības problēmu. “Renti plus” 2022. gada laikā plāno investēt līdzekļus 6,5 miljonu eiro apmērā, kļūstot par pirmo uzņēmumu, kas Latvijas tirgū piedāvā auto abonēšanu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. AS Renti ir daļa no starptautiskas finanšu tehnoloģiju grupas Eleving Group, kas darbojas 14 pasaules valstīs – Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Vidusāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā. Eleving Group apkalpo vairāk kā 350 000 tūkstošus klientu, koncentrējoties uz dažāda veida mobilitātes nodrošināšanu.